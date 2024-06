Slovenští politici letěli vládním speciálem na zápas ve Frankfurtu. Cestu neavizovali

Slovenský vládní speciál byl v německém Frankfurtu nad Mohanem v době, kdy tam slovenský národní tým hrál zápas mistrovství Evropy s Belgií. Utkání přihlíželo z tribun několik politiků vládní koalice včetně předsedy strany SNS Andreje Danka či ministra vnitra Matúše Šutaje Eštoka. V úterý na to upozornil deník Sme, podle nějž nikdo z těchto činitelů neinformoval o pracovní cestě do Německa.

Ministerstvo vnitra, které o využití vládních speciálů rozhoduje, cestu následně potvrdilo s tím, že šlo o oficiální návštěvu. Ve stanovisku zaslaném médiím uvedlo, že "v žádném případě nešlo o volnočasovou aktivitu ústavních činitelů".

"Návštěva úvodního zápasu naší fotbalové reprezentace na ME (…) se uskutečnila na základě oficiálního pozvání Slovenského fotbalového svazu a také Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) pro zástupce vlády SR a Národní rady SR, což je běžné všude ve světě na podporu národního mužstva na takto významné sportovní akci," uvedl resort.

Slovenský Airbus A-319 podle deníku Sme vzlétl z bratislavského letiště v pondělí brzy ráno, aby o hodinu později přistál na letišti Frankfurt-Hahn. Týž den večer pak Danko zveřejnil selfie ze stadionu s textem: "Pozdravujeme z Frankfurtu a držíme palce Slovensku". Krátce po utkání speciál odletěl zpět do slovenské metropole, uvedl Sme s odvoláním na veřejně dostupná data portálů Flight Radar a Globe ADSB-Exchange.

Fotografii ze stadionu, kde slovenská reprezentace porazila Belgii nejtěsnějším rozdílem 1:0, si pořídil a na sociálních sítích zveřejnil také ministr práce Erik Tomáš a podle informací Sme rovněž pověřený předseda parlamentu Peter Žiga, ministr školství Tomáš Drucker a ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok. Všichni jsou členy vládní strany Hlas-sociální demokracie.

"Žádný z představitelů vlády neavizoval, že by měl v pondělí v Německu pracovní program," napsal list Sme.

Uvedl také, že vládní politici sledovali zápas ze sektoru, kde měli zdarma jídlo a nápoje. Vstupenky do této zóny na páteční zápas Slovenska s Ukrajinou stojí až 2500 eur (asi 62 tisíc korun). Náklady na zpáteční let vyčíslil deník na zhruba 30 tisíc eur (743 tisíc korun). Vládní speciál vezl do Frankfurtu minulý týden také slovenskou fotbalovou reprezentaci.

Podle ministerstva vnitra do Frankfurtu cestovali dva místopředsedové parlamentu, tři ministři, dva státní tajemníci, asi 20 zástupců různých ministerstev a představitelé policie. Součástí cesty byly podle resortu rovněž setkání se zástupci belgické vlády a starostou města Frankfurt nad Mohanem.