Ficova vláda chce změnit fungování veřejnoprávních médií. Opozice chystá protesty

Slovenské ministerstvo kultury připravilo návrh zákona, kterým chce dosáhnout výměny současného ředitele veřejnoprávního Rozhlasu a televize Slovenska (RTVS) a posílit vliv státu. Opozice předlohu kritizovala a označila ji za snahu vládní koalice rozhlas a televizi ovládnout.

Dvě opoziční strany v reakci na politiku kabinetu premiéra Roberta Fica (Směr-SD) oznámily pokračování protivládních protestů, které byly dříve zaměřené proti změnám ve trestním právu. Schválením nového zákona by měl ve funkci skončit dosavadní generální ředitel RTVS Ľuboš Machaj, který do čela instituce nastoupil na pětileté funkční období za bývalé vlády předloni v létě.

Nově by už šéfa této veřejnoprávní instituce, která se má přejmenovat na Slovenskou televizi a rozhlas, nevolil parlament, ale sedmičlenná rada. Do ní by čtyři členy vybíral parlament a další tři ministerstva kultury a financí. Oproti nynější praxi bude možné šéfa televize a rozhlasu odvolat i bez uvedení důvodu.

Návrh ministerstva kultury počítá také se zřízením programové rady, která bude posuzovat a kontrolovat program rozhlasu a televize z hlediska dodržování veřejnoprávního charakteru vysílání.

Představitelé nynější slovenské vlády, která nastoupila loni v říjnu, opakovaně nešetřili kritikou nejen vůči některým slovenským soukromým médiím, ale také vůči RTVS. Ministryně kultury Martina Šimkovičová minulý týden oznámila, že chce dosáhnout výměny vedení veřejnoprávního Rozhlasu a televize Slovenska a že od dříve plánovaného rozdělení RTVS na samostatnou televizi a rozhlas její úřad ustoupil.

Tvrdila například, že by se ze slovenského rozhlasu a televize měla stát instituce, která bude dávat prostor každému. RTVS už dříve odmítla tvrzení Šimkovičové, že neplní svou veřejnoprávní funkci, a poukázala mimo jiné na průzkum veřejného mínění, že její televizní zpravodajství diváci považují za nejobjektivnější na Slovensku.

Premiér Fico, který své názory a chystaná rozhodnutí často zveřejňuje na sociální síti, loni ohlásil bojkot čtyř soukromých médií včetně nejsledovanější soukromé televize Markíza. Kritizoval rovněž RTVS.

Opozice v reakci na návrh ministerstva kultury varuje, že nová Slovenská televize a rozhlas už nemá být médiem veřejné služby, ale vládní moci. Podle ní jde o další zápas o důležitý pilíř demokracie na Slovensku. Kvůli krokům vládní koalice ohledně rozhlasu a televize a v dalších záležitostech, svolávají opoziční strany Progresivní Slovensko a Svoboda a Solidarita na pátek další protivládní demonstraci.

"Vláda ohlásila frontální útok na RTVS, chtějí ovládnout a zničit nezávislá média. Už se zmocnili tajné služby a policie, zrušili speciální prokuraturu a vyhrožují i ústavnímu soudu. Dělají nám ostudu v zahraničí a ohrožují miliardy z evropských fondů," uvedl šéf nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko Michal Šimečka ve společném prohlášení se stranou Svoboda a Solidarita .

Opoziční strany a občanští aktivisté dříve pořádali velké protivládní demonstrace kvůli návrhu Ficovy vlády na změny v trestním právu. Balík zákonů v trestním právu pak vládní koalice prosadila ve sněmovně, ústavní soud ale pozastavil části z nich platnost.

Nynější Ficova vláda už provedla personální výměny na mnoha úřadech a v různých institucích. Kvůli tomu také měnila kompetenční zákon, když kromě jiného oslabila personální pravomoci hlavy státu a prezidentku Zuzanu Čaputovou obešla i při dosazení svého kandidáta do vedení civilní tajné služby SIS.

Video: Napjaté vztahy mezi českým a slovenským premiérem. Fico s Fialou neměli zrovna vřelé přivítání (1. 3. 2024)