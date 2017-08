Slovenský ministr školství po aféře s dotacemi oznámil demisi. K jeho výměně vyzval premiér Fico

před 13 minutami

Slovenský ministr školství Peter Plavčan po aféře spojené s podezřením na netransparentní rozdělování dotací z evropských fondů ve čtvrtek podle očekávání oznámil demisi. K výměně ministra ve středu vybídl premiér a předseda nejsilnější koaliční strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) Robert Fico. Slovenská národní strana (SNS), která Plavčana do funkce ministra dosadila a minulý týden odstartovala vládní krizi vypovězením koaliční smlouvy, Ficovi ustoupila. "Po zralé úvaze abdikuji na post ministra školství, protože to, co se dělo v posledních dnech, překročilo své meze. Potřebuji chránit svou rodinu a rovněž Slovenskou národní stranu," řekl Plavčan. Jméno jeho nástupce není známé.

