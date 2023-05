Slovensko zná ministry úřednické vlády. Resort zahraničí povede diplomat Wlachovský

Ministrem zahraničí ve slovenské úřednické vládě budoucího premiéra a dosavadního viceguvernéra centrální banky Ľudovíta Ódora bude diplomat Miroslav Wlachovský. Seznam členů kabinetu odborníků v pátek zveřejnila prezidentská kancelář Zuzany Čaputové, ta vládu jmenuje v pondělí. Úřednická vláda, první svého druhu v novodobé historii země, má dovést zemi k zářijovým předčasným parlamentním volbám.

Wlachovský byl slovenským velvyslancem v Británii a v Dánsku, nyní je poradcem končícího premiéra Eduarda Hegera, jehož menšinové vládě sněmovna loni v prosinci vyslovila nedůvěru. Ministerstvo financí povede nynější hlavní ekonom centrální banky Michal Horváth. Ministryní kultury bude někdejší ředitelka Opery Národního divadla a Státní opery v Česku Silvia Hroncová.

Funkce v úřednické vládě obsadí také některé další známé osobnosti. Například ministrem vnitra bude Ivan Šimko, který tuto funkci zastával již v letech 2001 a 2002 a později byl ministrem obrany. Hlavní slovenský veterinář Jozef Bíreš se stane ministrem zemědělství. Někdejší soudkyně a ombudsmanka Jana Dubovcová bude řídit ministerstvo spravedlnosti.

Ministrem dopravy prezidentka jmenuje někdejšího šéfa předního telekomunikačního operátora Orange Slovensko Pavola Lančariče. Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí povedou jako ministři jejich dosavadní státní tajemníci (náměstci). V 16členném kabinetu budou čtyři ženy. Mezi nimi také vicepremiérka pro plán obnovy Lívia Vašáková, která tuto agendu měla dosud na starosti na úřadě vlády.

"Oceňuji že paní prezidentka do úřednické vlády vybrala lidi, kteří mohou pokračovat v tom dobrém, co dělala naše vláda - jde hlavně o pokračování v reformách z plánu obnovy a pomoc v době inflace a energetické krize," uvedl Heger v prohlášení.

Zatím není zřejmé, zda úřednická vláda získá důvěru sněmovny, o kterou musí požádat do 30 dnů od svého jmenování. Podporu nové vládě zatím slíbila jen liberální strana Svoboda a Solidarita. Naopak, Směr-sociální demokracie bývalého trojnásobného premiéra Roberta Fica a Hlas-sociální demokracie expremiéra Petera Pellegriniho hodlají ve sněmovně hlasovat proti nové vládě.

Hegerův kabinet končí po kauze ohledně přiznání státní dotace pro firmu ministra zemědělství Samuela Vlčana, který pak minulý týden dal svou funkci k dispozici. Následně rezignoval i šéf diplomacie Rastislav Káčer. To by po předchozích odchodech ministrů zdravotnictví a financí znamenalo, že Hegerova vláda by přišla od svého pádu už o čtvrtého ministra bez možnosti plnohodnotné náhrady. Do odvolané vlády totiž nelze jmenovat nové členy.