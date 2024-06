Desítky strážníků i dron. Slovenská vláda je poprvé od atentátu na výjezdním zasedání

Pět týdnů od atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica, který se zotavuje ze střelných zranění, ve středu opět zasedla slovenská vláda mimo Bratislavu. Výjezdní jednání vlády v Rimavské Sobotě na jihu středního Slovenska provázela přísná bezpečnostní opatření. Na Fica v polovině května střílel útočník po skončení jednání vlády v Handlové.

U kulturního střediska v Rimavské Sobotě, kam vláda svolala svou schůzi, policie nasadila desítky strážníků, okolí ohradila zátarasy a policejními páskami, ze vzduchu monitoroval situaci dron. Podle televize TA3 zátarasy umístily bezpečnostní složky zhruba v okruhu 200 metrů od místa jednání.

"Nikomu z nás to není příjemné. Nejsme zvyklí tímto způsobem fungovat," poznamenal o bezpečnostních opatřeních po jednání vlády její vicepremiér a ministr obrany Robert Kaliňák, který po útoku na Fica dočasně řídí jednání vlády. Kaliňák se v Rimavské Sobotě setkal s občany, před novináři to za riziko neoznačil. Tvrdil, že do budoucna očekává návrat do "normálního stavu" a že při zajištění bezpečnosti by měl být kladen důraz na prevenci.

Výjezdní jednání podnikaly už předchozí vlády Fica, který se po loňských předčasných parlamentních volbách stal počtvrté premiérem. Kabinet se na svých schůzích v regionech zpravidla zabývá kromě jiného analýzou sociálního a ekonomického stavu dané oblasti a schvaluje dotace na lokální projekty. Stejně postupovala vláda také v Rimavské Sobotě.

Fico byl těžce postřelen poté, co po výjezdním jednání vlády v Handlové přišel pozdravit lidi na místní náměstí. Ve skupině lidí, kteří tehdy stáli u mobilních zábran, byl také útočník, jenž na Fica z bezprostřední blízkosti opakovaně vypálil z pistole. Po zhruba dvoutýdenní hospitalizaci byl propuštěn do domácí péče. V nemocnici předtím podstoupil operaci a také další chirurgický zákrok. Podle dostupných informací při útoku utrpěl pětinásobný průstřel tenkého střeva a měl zraněnou také ruku a nohu.

První veřejné vyjádření měl Fico tři týdny po atentátu, a to prostřednictvím nahrávky. Řekl, že vůči útočníkovi necítí nenávist. Střelce ale zároveň označil za aktivistu slovenské opozice, v proslovu krátce před volbami do europarlamentu rovněž kritizoval opoziční strany, poměry v EU, slovenské nevládní organizace, herce a média.

Video: "Střelec byl kvůli opozici jen poslem zla." Fico se poprvé po atentátu objevil před veřejností (5. 6. 2024)