"Sledují mě jako stíny, vrátil se rok 1937." Takto žije Navalného manželka Julija

Aby se policisté dostali ve středu do bytu Julije Navalné, manželky zatčeného předáka ruské opozice Alexeje Navalného, vyrazili dveře. Ona sama je nejprve žádala, aby počkali čtvrt hodiny do příjezdu jejího právníka. Policie ale odmítla a vpadla dovnitř.

Vedení policie uvedlo, že důvodem k takovému zásahu bylo podezření na porušení protiepidemických opatření. Ze stejného důvodu policisté ve středu zadrželi Navalného bratra Olega.

Za porušení protiepidemických opatření policie považuje sobotní demonstrace ve více než stovce ruských měst na podporu Alexeje Navalného a za jeho propuštění z vazby. Julija Navalná se zúčastnila protestu na Puškinově náměstí v Moskvě, kde se sešlo 40 tisíc lidí.

Čtyřiačtyřicetiletá manželka hlavního kritika prezidenta Vladimira Putina si v minulosti nepotrpěla na veřejná vystoupení. V roce 2013 výjimečně vystoupila na předvolebním mítinku, když její muž kandidoval na starostu Moskvy. Do médií se příliš nevyjadřovala, ale to se změnilo během posledních několika měsíců.

Když loni v srpnu upadl Alexej Navalnyj do bezvědomí na palubě letadla a museli jej kvůli otravě hospitalizovat, napsala Julija Navalná dopis přímo prezidentu Putinovi. Ten na veřejnosti ani před novináři zásadně nevyslovuje Navalného jméno, aby mu nedodával autoritu a důležitost.

Putin pak svolil s převozem Navalného na léčení z ruského Omsku do Berlína. Uvedl, že o tom rozhodl on osobně, ale o dopise se nezmínil. Navalnyj nicméně poté, co se v Německu probral z kómatu, napsal na Instagram: "Julije, zachránila jsi mě."

Po dramatickém návratu manželů do Moskvy a zatčení Navalného před téměř dvěma týdny žena předstoupila před novináře shromážděné na letišti Šeremetěvo se vzkazem pro všechny Rusy: "Alexej nemá strach a nemám ho ani já. Nemějte ho ani vy."

Špehování jako ve 30. letech

Julija vystudovala mezinárodní vztahy na Plechanovově univerzitě v Moskvě. S budoucím manželem se poznala na dovolené v Turecku v roce 1998. Jejich dvacetiletá dcera Darja studuje ve Spojených státech, synovi Zacharovi je dvanáct.

14:39 Klidně se může stát, že Alexej Navalnyj zůstane ve vězení až do roku 2034. Kreml se ho snažil přesvědčit, aby v Německu zůstal, říká novinář. | Video: Daniela Drtinová

Pracovala v jedné z moskevských bank a později pomáhala s podnikáním Navalného rodičům, kteří měli firmu na výrobu a prodej košíkářských produktů a nábytku.

Navalnyj byl v Rusku neustále pod dozorem příslušníků Federální a bezpečnostní služby (FSB), často jej policie zatýkala. "Často po mně lidé chtějí a očekávají ode mě slova o tom, že chci, aby s tím Alexej skončil. Ale tak to není. Já ho podporuji a říkám to naprosto upřímně. Nechat něco z poloviny nedokončené není správné," řekla loni po otravě manžela jedem novičok v rozhovoru s ruským filmařem a blogerem Jurijem Dudem.

Nedávno na Instagramu napsala, že od návratu do Moskvy ji příslušníci FSB všude pronásledují jako stíny. "Rok 1937 je zpět a ani jsme si toho nevšimli," napsala v narážce na období, kdy v tehdejším Sovětském svazu vrcholily stalinské čistky a zatýkání. Připojila fotografii auta, ze kterého ji tajní policisté údajně sledují.

Od roku 2007 Julija Navalná nepracuje a věnuje se rodině. Manželům hrozí tři a půl roku dlouhé odloučení, pokud soud rozhodne, že Alexej nedodržoval podmínky podmínečného rozsudku, a pošle ho do vězení.