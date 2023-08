Šílené, Rusové schovali miny i do mrtvol. Obranu ale prorazíme, věří Ukrajinci

Už zhruba dva měsíce trvá ukrajinská protiofenziva s cílem dobýt zpět území okupovaná ruským agresorem. Armáda získala přibližně deset vesnic a plochu o rozloze necelých 300 kilometrů. "Jde to pomaleji, než bychom si sami přáli," řekl minulý týden ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Muž, který nese hlavní odpovědnost za plánování a provedení operace - náčelník generálního štábu Valeryj Zalužnyj - ale neztrácí optimismus. "Odehrávají se těžké boje a krok za krokem naši vojáci vytvářejí podmínky pro další postup vpřed. Iniciativa je na naší straně," uvedl ve středu na sociální síti Telegram.

Padesátiletý generál vzbudil velká očekávání, když nedávno slíbil, že ukrajinská armáda osvobodí i Krym. Poloostrov, který Rusové okupují od roku 2014.

K tomu mají Ukrajinci zatím daleko, protože z nejbližší osvobozené vesnice na záporožské frontě je to k pobřeží Azovského moře necelých devadesát kilometrů. A postup k moři, který by znamenal přetnutí Krymu s ruskou a Rusy okupovanou pevninou, je velmi pravděpodobně prvním cílem ukrajinské ofenzivy.

Je postup Ukrajinců pomalejší, než se očekávalo? Vojenští analytici a zkušení vojáci spíše soudí, že tuhý odpor Rusů a pomalé tempo postupujících osvoboditelů se daly čekat. Rusové měli na frontové linii měsíce na postavení obranných pozic, pořád vlastní dost dělostřelecké munice a na straně Ukrajinců není letecká převaha.

Především však Rusové použili obrovské množství min na dva tisíce kilometrů dlouhé linii od delty Dněpru na Donbas. "Ve válce v Perském zálivu v roce 1991 museli Američané v Iráku překonat zaminované území o hloubce dvou až pěti kilometrů, kde ležely desetitisíce min. Tady na Ukrajině se bavíme spíš o statisících," řekl agentuře Reuters generálmajor australské armády ve výslužbě Jack Ryan, který monitoruje válku na Ukrajině.

Nejpevnější linie

Ukrajinští vojáci na bitevním poli uvádějí, že zaminované je všechno. Auta, cesty, domy, krabice, dokonce mrtvoly ruských vojáků. Proto musí být postup pomalý a opatrný, mezi ukrajinskými ženisty už je mnoho zraněných a mrtvých.

"Hustota ruských min je šílená, nepřítel se připravil velmi dobře. Naším úkolem je chránit životy našich lidí na frontě," uvedl v ukrajinské televizi tajemník bezpečnostní rady Oleksij Danilov.

Rusové podle svědectví ukrajinských vojáků také zničili silnice a na některých místech vyhloubili jámy, přes které nelze projet. Právě tam, kde je cesta k Azovskému moři nejkratší a nejrychlejší, Rusové soustředí velké síly. Pálí z děl a protitankových zbraní.

Centrum strategických a mezinárodních studií (CSIS) označilo ruskou obranu, vybavenou také betonovými zátarasy známými jako dračí zuby, za největší a nejpevnější linii v Evropě od druhé světové války. "První týdny ukrajinské ofenzivy ukázaly, že Rusové využili čas, který měli na přípravu. Min položili mnohem více, než experti předpokládali," řekl deníku Aktuálně.cz Tomáš Řepa z brněnské Univerzity obrany.

Jako vylodění v Normandii

Bývalý velitel amerických pozemních sil v Evropě Ben Hodges viní západní státy z toho, že nedodaly Ukrajině potřebné zbraně dost rychle. Proto začala protiofenziva později a Rusové se stihli na ni připravit. "Je to jako vylodění v Normandii. Spojencům tehdy trvalo mnoho týdnů, než prolomili hlavní německou obranu," uvedl také šéf vojenského výboru NATO, nizozemský admirál Robert Bauer.

Velitel ukrajinských pozemních sil Oleksandr Syrskyj ale říká, že armáda zatím stále nenasadila zdaleka vše, co má k dispozici. Ukrajinci se snaží oslabit nepřítele palbou do týlu. Proto raketami Storm Shadow zasáhli během ofenzivy sklady zbraní, kasárny nebo Čonharský most na Krym a v posledních dnech také ohrožují pomocí dronů ruské lodě v Černém moři.

Nadějně pro Ukrajinu se vyvíjí situace u okupovaného Bachmutu. Ukrajinští vojáci obsadili oblast jižně od města včetně kopce, ze kterého mohou ostřelovat příjezdové silnice.

Video: Ukrajinští vojáci bojují navzdory vlně veder (9. 8. 2023)