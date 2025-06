Malá revoluce v Polsku. Zvítězil antielitář s trumpovskými prvky, tvrdí exvelvyslanec

S nově zvoleným konzervativním prezidentem Karolem Nawrockim se stávající polské vládě nebude panovat snadno, domnívá se bývalý velvyslanec České republiky v Polsku Jan Sechter. Připomíná, že k přehlasování prezidentského veta potřebuje v Polsku vláda třípětinovou většinu.

Karol Nawrocki je podle hosta Matyáše Zrna osobností nezařaditelnou do establishmentu. "Má v sobě trumpovské prvky," uvažuje. "On ani v Právu a spravedlnost - ve straně, která ho nakonec nominovala - nedělal žádnou kariéru. Byl to člověk, který prostě šel svou cestou a Polsko to dokázalo ocenit."

Jaká byla jeho hlavní témata?

00:00-04:36 Byl Jan Sechter výsledkem voleb překvapen? Co bude pro Polsko znamenat nová konstelace liberální vlády a národně konzervativního prezidenta? Dojde k proměně česko-polských vztahů? Bude to znamenat něco nového pro Ukrajinu? Proč je pro Poláky takové tabu poslat vojáky na Ukrajinu?

04:36-09:29 Lišili se prezidentští kandidáti v názoru na imigraci a na imigrační pakt? Posunula se polská vládní koalice v reakci na nálady veřejnosti doprava? Překvapilo Jana Sechtera, že nově zvolený konzervativní prezident Karol Nawrocki vyhrál u nejmladších voličů?

09:29-11:14 Kdo je Karol Nawrocki? Odehrává se v Polsku malá trumpovská revoluce?