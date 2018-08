Revoluce se nekoná. Argentinský senát odmítli zákon o legalizaci potratů

Od návratu Argentiny k demokracii v roce 1983 hlasovali o návrhu na legalizaci potratů poslanci osmkrát a schválili ho až letos v červnu.

Buenos Aires - Senátoři v Argentině ve čtvrtek odmítli zákon, který by ženám umožnil podstoupit interrupci na vlastní žádost až do 14. týdne těhotenství, uvedla agentura AP. Normu schválili v červnu těsnou většinou poslanci.

Senátoři o tématu debatovali více než 15 hodin, nakonec hlasovalo proti zákonu 38 senátorů, 31 jich bylo pro a dva se zdrželi. V Buenos Aires se v souvislosti s děním v Senátu konaly demonstrace odpůrců interrupcí i zastánců nového zákona.

Manifestace byly většinou poklidné, ale po dnešním hlasování se skupinky demonstrantů střetly s policií. Protestující házeli zápalné lahve a stavěli barikády, které potom zapalovali. Policisté proti nim použili slzný plyn.

Někteří aktivisté bojující za právo ženy na interrupci, kteří čekali na výsledky hlasování na náměstí před budovou Senátu, po zamítnutí zákona plakali. "Je to jen začátek. Toto hnutí bude pokračovat, dokud potraty nebudou povoleny," řekla agentuře AFP jedna z demonstrantek Camila Sforzaová.

Debata o legalizaci interrupcí v konzervativní latinskoamerické zemi, z níž pochází i současný papež František, je už řadu měsíců velmi bouřlivá. Desetitisíce příznivců se sešly v červnu před hlasováním poslanců o nové normě, do ulic tehdy vyšli i odpůrci. Umělé přerušení těhotenství je nyní v Argentině, podobně jako ve velké části Latinské Ameriky, povoleno jen ve výjimečných případech, například po znásilnění či v případě ohrožení života matky. Za porušení zákona, který je z roku 1921, hrozí v Argentině tresty vězení od jednoho roku do čtyř let.

Od návratu Argentiny k demokracii v roce 1983 hlasovali o podobném návrhu poslanci osmkrát a schválili ho až letos v červnu. Přitom za předchozí prezidentky Cristiny Fernándezové Kirchnerové se Argentina stala první zemí Latinské Ameriky, která v roce 2010 schválila sňatky homosexuálů. Současný prezident Mauricio Macri byl dříve proti zákonu o legalizaci interrupcí, podle místních médií ale podlehl společenskému tlaku a nyní zákon podporuje.

V Česku je interrupce legální do 12. týdne těhotenství; pokud je ohrožen život ženy nebo zdraví či zdravý vývoj plodu nebo jestliže jde o geneticky vadný vývoj plodu, lze těhotenství uměle přerušit bez časového omezení.