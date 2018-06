"Děláme to samé, jen v bílých rukavičkách." Papež přirovnal dobrovolné potraty k praktikám nacistů

Podle papeže by se děti měly "přijímat tak, jak přijdou, jak je Bůh pošle".

Vatikán - Papež František kritizoval dobrovolné interrupce a přirovnal je k praktikám nacistů. Ti k nim přistupovali kvůli "udržení čistoty rasy", podle papeže děláme to samé jen v "bílých rukavičkách". Papež to řekl ve Vatikánu na setkání se zástupci italských rodinných sdružení. Argentinský deník Clarín v této souvislosti připomněl, že poslanci v Argentině, odkud papež pochází, tento týden schválili návrh na legalizaci interrupcí.

"V minulém století byl celý svět v šoku z toho, co dělali nacisté, aby uchovali čistotu rasy. Dnes děláme to samé, ale v bílých rukavičkách," řekl papež, jehož občanské jméno je Jorge Bergoglio. "Proč už nevidíme na ulicích trpaslíky? Protože mnozí lékaři říkají: narodil by se s anomálií, ukončeme to," uvedl také podle argentinského tisku papež. Dodal, že ženy si chtějí takto zajistit pohodlný život, a přitom zabijí nevinného.

Podle papeže by se děti měly "přijímat tak, jak přijdou, jak je Bůh pošle". František také vyzval vlády, aby podporovaly rodiny. Narození dětí je podle něj pro zemi tou nejlepší investicí a základní podmínkou její budoucí prosperity.

Argentina, kde papež František působil do roku 2013, než se stal papežem, zažila v posledních týdnech mohutné demonstrace příznivců i odpůrců nového zákona o interrupcích. Návrh zákona, který má umožnit dobrovolné přerušení těhotenství až do jeho 14. týdne, musí ještě schválit Senát. Nyní je v Argentině povolena interrupce jen ve výjimečných případech (například po znásilnění či v případě ohrožení života matky), podobně je to ve většině zemí Latinské Ameriky.