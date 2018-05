Mayová čelí tlaku legalizovat potraty v Severním Irsku. Po irském "Ano" na ni naléhá i ministryně

Severní Irsko je tak jedinou částí Británie, kde se interrupce provádějí pouze v případě ohrožení života matky. Po irském referendu o povolení potratů sílí hlasy, že by se to mělo změnit.

Londýn - Britská premiérka Theresa Mayová čelí tlaku, aby po irském referendu o povolení potratů umožnila legalizaci interrupcí také v Severním Irsku. Na ministerskou předsedkyni v tomto směru naléhají některé přední představitelky konzervativní strany včetně ministryně pro záležitosti žen a rovné příležitosti Penny Mordauntové. Napsal to britský nedělník The Sunday Times.

Irové v pátečním referendu rozhodli o zrušení ústavního dodatku, který zakazoval potraty. Výraznou liberalizaci pravidel pro interrupce podpořilo 68 procent hlasujících a irská vláda slíbila, že do konce roku prosadí zákon, který umožní legální přerušení těhotenství do 12. týdne.

V sousedním Severním Irsku, které je součástí Spojeného království, však nadále platí zákon, který potraty neumožňuje ani v případě znásilnění či vážného poškození plodu. Severní Irsko je tak jedinou částí Británie, kde se interrupce provádějí pouze v případě ohrožení života matky.

"Je to historický den pro Irsko a nadějný den pro Severní Irsko. Tuhle naději nesmíme zklamat," uvedla Mordauntová, podle níž by změna postoje Irska k potratům měla ovlivnit i zákony platné v Severním Irsku.

Ačkoli v britském parlamentu by podle The Sunday Times příslušnou změnu zákona nejspíš podpořilo přes 130 poslanců včetně zástupců vládních konzervativců, je téma legalizace potratů pro premiérku velmi ožehavé. Riskuje totiž, že by kvůli sporu o interrupce mohla přijít o podporu severoirské Demokratické unionistické strany (DUP), kterou nutně potřebuje pro udržení své menšinové vlády.