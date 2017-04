AKTUALIZOVÁNO před 35 minutami

Justiční výbor amerického Senátu v pondělí schválil nominaci soudce Neila Gorsuche do nejvyššího soudu. Plénum senátorů bude o kandidátovi prezidenta Donalda Trumpa, téměř jednomyslně odmítaném demokraty, hlasovat do konce týdne. Očekává se, že jej republikáni disponující většinou hlasů do funkce zvolí. Gorsuch má nahradit loni zesnulého Antonina Scaliu, který patřil stejně jako on ke konzervativně smýšlejícím soudcům, a doplnit tak počet členů nejvyšší soudní instance Spojených států na devět.

autor: ČTK

