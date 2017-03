Ukázal bych prezidentovi záda. Soudce Gorsuch čelil v senátním výboru otázkám demokratů

před 10 minutami

Neil Gorsuch, kterého americký prezident Donald Trump nominoval na uvolněné místo u nejvyššího soudu, se v úterý podruhé postavil otázkám senátorů v justičním výboru. "Neslíbil jsem a neslíbím, jak budu rozhodovat v tom či onom případě. A nemyslím si, že je pro soudce vhodné, aby to činil, ať se jej bude ptát kdokoli," řekl Gorsuch. Demokraté mu připomněli několik podle nich problematických rozhodnutí z minulosti, ale na skutečně kontroverzní témata nedošlo.

Washington - Nezávislost na politické moci a připravenost postavit se svým rozhodnutím proti prezidentovi Donaldu Trumpovi dal v úterý najevo soudce Neil Gorsuch, jehož Trump nominoval na uvolněné místo u nejvyššího soudu. Konzervativní arbitr, jehož nezávislost zpochybňují někteří demokraté, během odpovědí na otázky senátorů rovněž prohlásil, že se nenechá Trumpem ovlivnit a že ani prezident není nad zákonem.

"Neslíbil jsem a neslíbím, jak budu rozhodovat v tom či onom případě. A nemyslím si, že je pro soudce vhodné, aby to činil, ať se jej bude ptát kdokoli," řekl Gorsuch během druhého dne jednání v justičním výboru, kdy se senátoři poprvé dostali k přímým otázkám na soudce, jehož se ptali například na možné projednávání sporů o potratech či držení zbraní. Právě v těchto dvou tématech demokraté považují jeho přístup za příliš konzervativní.

Gorsuche se proto zeptali na to, zda se s Trumpem bavil o případném zvrácení přelomového precedensu v případě známém jako Roe versus Wade, jímž v roce 1973 nejvyšší soud fakticky legalizoval potraty. Trump přitom v kampani sliboval, že do nejvyšší soudní instance vybere odpůrce interrupcí, který pomůže rozhodnutí zvrátit. Gorsuch odpověděl, že jej v tomto smyslu Trump o nic nežádal. Kdyby to udělal, "ukázal bych mu záda", dodal soudce.

Prohlásil rovněž, že nikdo nestojí nad zákonem, ani samotný prezident a on je prý proto připraven rozhodovat i proti zájmům šéfa Bílého domu.

Demokraté v úterý Gorsuchovi připomněli několik podle nich problematických rozhodnutí z minulosti, avšak na žádné skutečně kontroverzní téma, které by považovali za překážku pro jeho jmenování i republikáni, ve výboru nedošlo.

Pokud se neobjeví ani v dalších dvou dnech, kdy má rozprava pokračovat, očekává se, že Senát Trumpova kandidáta podpoří. Hlasovat by senátoři mohli ještě před dvoutýdenní přestávkou, která jim začíná 10. dubna.

Republikáni kontrolují v horní komoře Kongresu 52 křesel ze 100, ke schválení členů nejvyššího soudu je přitom potřeba většina 60 hlasů. Pokud ovšem budou demokraté jednotní a Trumpova strana tolik hlasů nezíská, mohou její senátoři schválit úpravu pravidel, podle níž by stačila prostá většina 51 hlasů.

autor: ČTK