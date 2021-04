Šéf gestapa ve Vídni po válce pracoval pro německou zpravodajskou službu

Generál nacistické organizace SS, který byl šéfem gestapa ve Vídni, od půlky 50. let minulého století pracoval pro předchůdkyni dnešní německé Spolkové zpravodajské služby (BND). Zjistili to reportéři německé televize ARD z odtajněných materiálů BND.

Franz Josef Huber se velení gestapa ve Vídni, které bylo největší po tom v Berlíně, ujal po anexi Rakouska nacistickým Německem v březnu roku 1938 a na této pozici zůstal do konce roku 1944. Patřil k blízkým spolupracovníkům Adolfa Eichmanna. Byl odpovědný za deportaci desetitisíců Židů do koncentračních táborů i brutální výslechy v neblaze proslulém hotelu Métropole, vídeňském sídlu tajné policie. Když spojenci Německo okupovali, figuroval Huber na seznamu hledaných osob a v květnu 1945 ho zatkli američtí vojáci. Byl ve vazbě skoro tři roky, ale Američané ho považovali za ochotného ke spolupráci, a tak byl v roce 1948 propuštěn. Vyhnul se procesu kvůli zločinům, jichž se dopustil během druhé světové války.

V dokumentech z archivů vlády Spojených států se uvádí, že když Hubera vyslýchali příslušníci amerických okupačních sil v Německu, přiznal, že mezi lety 1936 až 1939 navštívil několik koncentračních táborů. Tvrdil, že tam nikde neviděl žádné krutosti a že "principy humanity tam byly vždy na nejvyšší úrovni". Ve skutečnosti ovšem vězně koncentračních táborů stráže SS bily, mučily, trýznily hlady a vraždily. Jen málo z nich nelidské zacházení přežilo, uvádí na svých internetových stránkách BBC.

Z dokumentů BND vyplynulo, že rozvědka Hubera ke spolupráci získala v prosinci 1955, ačkoliv její vedení o jeho nacistické minulosti vědělo. V čele západoněmecké rozvědky tehdy stál Reinhard Gehlen, který za války měl na starosti agenty působící na východní frontě.

Hlavní historik BND Bodo Hechelhammer k tomu řekl, že "v situaci začínající studené války byla poptávka po zarytých antikomunistech". Dodal, že zástupci rozvědky "bohužel takové lidi až příliš často hledali a nacházeli v řadách někdejších nacistů". Stefan Meining, historik podílející se na reportáži ARD, řekl, že BND "přesně věděla, že Huber nebyl nějaký ubohý vrahoun z gestapa, ale generál SS, který se pohyboval v těch nejvyšších patrech nacistického aparátu teroru a byl odpovědný za smrt desítek tisíc Židů a oponentů režimu".

Huber ve zpravodajské službě působil do roku 1967. BND ho poslala do penze, protože došla k závěru, že ho ve svých řadách dále nemůže držet, aby ji svoji minulostí neohrozil. Do roku 1975 žil pod vlastním jménem v rodném Mnichově. Ještě v důchodu pracoval pro firmu prodávající kancelářské vybavení.