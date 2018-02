Schulz skončil s okamžitou platností v čele německé SPD. Odcházím bez zášti, prohlásil

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Martin Schulz se podle svých slov rozhodl uspíšit odchod z čela SPD, aby napřel pozornost straníků na koaliční vyjednávání místo personálních otázek.

Berlín - Martin Schulz v úterý s okamžitou platností skončil v čele německé sociální demokracie (SPD). Dvaašedesátiletý politik, který chtěl tento post původně opustit začátkem března, to řekl na tiskové konferenci v Berlíně. Do funkce navrhl šéfku poslanců SPD Andreu Nahlesovou, kterou podpořilo i vedení strany.

Sedmačtyřicetiletou dlouholetou sociální demokratku, jejíž nominace se neobešla bez kontroverzí, by měl do čela strany zvolit mimořádný dubnový sjezd.

"Odcházím z tohoto úřadu bez hořkosti a zášti," nechal se slyšet Schulz, který stranu vedl necelý rok. "SPD potřebuje osobní a programovou obnovu," vyjádřil také své přesvědčení.

Bývalý šéf Evropského parlamentu se rozhodl rezignovat začátkem února po skončení koaličních rozhovorů s konzervativní unií CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové. Původně chtěl odejít po ukončení sociálnědemokratického referenda o koaliční smlouvě, jehož výsledky mají být známy 4. března, nakonec ale svůj krok uspíšil.

Věří, že se nyní jeho spolustraníci zaměří spíše než na personální debaty právě na koaliční smlouvu.

Jisté to ale není, o čemž svědčí i spory, které vzbudily úvahy o tom, že by SPD jako úřadující předsedkyně vedla Nahlesová. Podle mnohých straníků by ale takový postup neodpovídal stanovám strany, protože Nahlesová dosud nebyla místopředsedkyní SPD. A právě jeden z místopředsedů by podle kritiků měl stranu dočasně vést až do sjezdu, který se uskuteční 22. dubna ve Wiesbadenu. Nakonec se tak stane. Úřadujícím předsedou bude hamburský primátor a dosavadní místopředseda Olaf Scholz.

Na dubnovém sjezdu SPD bude mít Nahlesová, která v úterý vyjádřila radost z podpory vedení strany, nejméně jednoho vyzyvatele v boji o předsednický post. Svou kandidaturu už ohlásila starostka severoněmeckého Flensburgu Simone Langeová.

Nynější spory uvnitř sociální demokracie, která před pár dny řešila i budoucnost ministra zahraničí Sigmara Gabriela, stranu podle všeho oslabují u voličů. Průzkum agentury Insa přisoudil SPD rekordně nízkou podporu jen 16,5 procenta Němců. Protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD) se tak na sociální demokraty dotáhla už na rozdíl pouze 1,5 procentního bodu.

Schulz v čele sociálních demokratů prožil rok jako na houpačce, což dnes sám připustil. Jeho nominace na post šéfa strany z loňského ledna, kterou stvrdil březnový sjezd sto procenty hlasů, vzbudila v SPD nadšení - do strany vstupovaly tisíce lidí a v preferencích se rychle vyrovnala CDU/CSU.

Trojice zemských voleb, v nichž sociální demokraté prohráli s CDU, ale přinesla studenou sprchu. Sestup dokonaly zářijové parlamentní volby, v nichž Schulzem vedená SPD propadla a dosáhla nejhoršího výsledku od druhé světové války.