Proč? kroutí hlavou ukrajinští vojáci. Chování ostřelovaných vesničanů je zaráží

Rusové je ostřelují, oni mezitím sázejí brambory. Obyvatelé ukrajinské vesnice Bohojavlenka v Doněcké oblasti si i přes ruské útoky, k nimž dochází pouze 10 kilometrů od nich, užívají slunečného počasí. Začínají na záhoncích pěstovat brambory, řepu nebo třeba cukety. A doufají v brzký mír.

Před ruskou invazí na Ukrajinu v ukrajinské vesnici Bohojavlence žilo 1500 obyvatel. Dnes jich na místě zbylo už jen něco přes 200. K ostřelování ve vesnici dochází čím dál častěji. "Nevíte, kdy to zase přijde. Teď je klid, ale vzápětí se může spustit rachot. Na okrajích vesnice sice dochází k ostřelování, ale jinak to jde. Sázíme brambory. Dostali jsme osivo. Lidé si ho berou. Cibule, mrkev, červená řepa, petržel, okurky, cukety - to je všechno, co potřebujete," popisuje obyvatelka Bohojavlenky Natalja s tím, že doufá v brzké ukrajinské vítězství a mír.

Rusové na frontě u Bohojavlenky nepostupují. Přesto ale dle oslovených ukrajinských vojáků pokračují v ostřelování. "Porazili jsme je, neustále ale střílejí a ostřelují úplně všechno, všude, kde se jim zachce, ať už jsou to vojenské pozice, nebo civilisté. Prostě náhodně. Včera pálily tanky, dělostřelectvo a raketomety Grad. Dnes také," vysvětluje tiskový mluvčí 68. jaegerské brigády Ozbrojených sil Ukrajiny Jevhen Nazarenko.

Ukrajinskou armádu chování místních obyvatel překvapuje. "Nedaleko nás bydlela důchodkyně, babička. Šla s taškou do obchodu, který je asi 1,5 kilometru daleko, na druhé straně vesnice. Za pár hodin se vrátila. Říkám jí: 'Babičko, proč tudy chodíte? Zaprvé nechápu, proč jste odsud neodešla, a zadruhé mi řekněte, co potřebujete, a já vám to přinesu sám.' No, tak jsme pro ni pár věcí nakoupili a přinesli jí je," říká zástupce velitele 68. brigády Ozbrojených sil Ukrajiny.

Podle místních obyvatel se ale letošní jaro liší od těch předchozích. "Sice kvetou jahody, cibule už vyrostla - je jaro. Před válkou byli ale všude kolem sousedé. Vyšli jste na zahradu - tady byl soused, tamhle byl soused… Byli jsme venku a o něčem jsme si povídali. Tenkrát bylo všechno úplně jinak," uzavírá Natalja s tím, že ona ani její rodina Bohojavlenku rozhodně neopustí.

Ruský moderátor odhodil poslední zábrany. Mluvil jako terorista Islámského státu (10. 5. 2023):