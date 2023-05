Šrot, který je třeba brát vážně. Na Ukrajinu míří "mrtvé" tanky z invaze v roce 68

Vlak naložený tanky se řítil koncem března Ruskem. Žena, která vše natáčela, komentovala jeho průjezd slovy: "Tohle je druhý vlak, už před chvílí tu projel jeden podobný." O Rusku se ví, že kvůli vysokým ztrátám nové techniky posílá do invazivní války, kterou vede na Ukrajině, tu starou. Ale tato je jiná, píše ve svém článku americká CNN.

Jedná se o tank T-55. Model, který tehdejší sovětská Rudá armáda poprvé uvedla do provozu v roce 1948, krátce po skončení druhé světové války. "Byl to první hlavní bojový tank používaný Sovětským svazem v éře studené války," řekl serveru historik John Delaney, vedoucí kurátor Imperiálního válečného muzea v Duxfordu u Cambridge.

"Do té doby existovaly tři velmi odlišné typy tanků, lehký, střední a těžký, které měly na bojišti různé úlohy," řekl Delaney. "Od poloviny 50. let se objevila koncepce, která se snažila přijít s tankem, který by uměl od všeho trochu, a ten vešel ve známost jako hlavní bojový tank."

Pro Rudou armádu to byl tank T-55 s mnoha variantami, který se později stal nejrozšířenějším tankem na světě. Vyrobilo se více než 100 000 kusů. Byl levný, spolehlivý, snadno použitelný a nenáročný na údržbu.

Vojáci s tanky T-55 vtrhli v roce 1956 do Budapešti a v roce 1968 do Prahy. V následujících desetiletích byly nasazeny proti tankům západní výroby. A už se nedokázaly těmto válečným strojům vyrovnat. Ukázalo se to v některých arabsko-izraelských konfliktech. "Například v první válce v Zálivu v roce 1991 americké a britské tanky vyřazovaly irácké T-55 ze vzdálenosti 23 kilometrů," řekl Delaney.

Zakopat se do díry a střílet

"V době, kdy Rusko začalo v 80. letech vyřazovat své vlastní tanky T-55, zbývalo jich stále ještě 28 000," uvedl Delaney a dodal, že byly spíše zakonzervovány než sešrotovány. "Sověti nikdy nic nevyhazovali," vysvětlil. "Pravděpodobně jich značný počet leží ve skladech a čeká na rekonstrukci."

Poté, co se koncem března na sociálních sítích objevily záběry vlaku s tanky, Conflict Intelligence Team (CIT), skupina dobrovolníků využívající otevřené zpravodajské zdroje k vyšetřování konfliktů na Ukrajině a v Sýrii, jako první informovala o tom, že tanky T-54/55 byly vyvezeny ze skladu v Arseňjevu. Západní představitelé pak v dubnu sdělili CNN, že se tank T-55 objevil v blízkosti frontové linie.

Podle Roberta Leeho, bývalého příslušníka americké námořní pěchoty a vedoucího pracovníka amerického Foreign Policy Research Institute, bude mít použití tanků T-55 na Ukrajině omezený rozsah. "Něco bude pravděpodobně zpočátku používáno v týlové oblasti. Tedy spíše pro palbu do velké vzdálenosti," tvrdí Lee.

Pokud to bude jejich účel, kurátor Delaney se domnívá, že T-55 se může stále ukázat jako užitečný. "Jednou z věcí, ke které můžete tento tank samozřejmě použít, pokud se snažíte vyhnout střetu s protivníkovým tankem, je zakopat ho v obranných pozicích, posadit tank do jámy, abyste viděli pouze věž, a pak to lze použít k obraně frontové linie proti protiútoku," řekl. A pro nedostatečně vycvičené vojáky poskytuje T-55 také něco, co moderní tanky nemají: snadné použití.

A přestože tankové bitvy jsou vzácné, Ukrajina má podle CNN výhodu, pokud k nim dojde. "(Proti tankům Leopard nebo Challenger), pokud jde o střetnutí jeden na jednoho, T-55 vždy prohraje," dodává Delaney.

