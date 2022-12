Velitel doněcké domobrany Alexandr Chodakovskij překvapivě otevřeně naznačil, že Rusko nemá konvenční prostředky na to, aby zvítězilo ve válce s Ukrajinou. Velitel to řekl kremelské propagandistce Olze Skabejevové ve sledovaném pořadu 60 minut státní televize Rossija 1.

Chodakovskij tvrdí, že výcvik jednotek v Rusku probíhá a armáda se snaží s těmi, kteří bojují na frontě, rotovat, aby si odpočinuli. "Ale přesto si uvědomujeme, že naše zdroje mají své limity. A další eskalace může být jen jedna - jaderná," říká ruský velitel.

Země NATO jsou podle něho lehkovážné. Lidé z německého ministerstva obrany měli podle Chodakovského veřejně prohlašovat, že bylo dobré "vyzkoušet naše Leopardy (tanky) v polních podmínkách a podívat se, jak zasáhnou Rusy". "Už nemůžeme říkat, že jen tiše dodávají nebo prodávají zbraně [Ukrajině]. Nyní se na tom přímo podílejí," je přesvědčený Chodakovskij.

Podle něho není Západ připraven na to, že by se Rusové odvážili použít jaderné zbraně, proto doporučuje jejich nasazení. "Jsme země, která teď bojuje s celým západním světem, a nemáme prostředky na to, abychom porazili blok NATO konvenčními prostředky. Ale na to máme jaderné zbraně. Vyrobili jsme je speciálně pro takové situace. Proto existuje jen jedna možnost," dodává Chodakovskij.