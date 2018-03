Salvini: Jsem jediný kandidát na italského premiéra. Evropa by z nás neměla mít strach

před 7 hodinami

"Půjdeme do Evropy, abychom změnili pravidla, která Italy ožebračila," řekl šéf italské krajně pravicové strany Liga Matteo Salvini.

Milán - Šéf italské krajně pravicové strany Liga (dříve Liga severu) Matteo Salvini v úterý řekl, že je jediným možným kandidátem na premiéra v rámci středopravé koalice, která vyhrála nedělní parlamentní volby v zemi. Liga vyšla z hlasování překvapivě jako nejsilnější strana v koalici. Salvini podle agentury Reuters také vyloučil, že by mohl ustoupit ve prospěch kandidáta, který by byl schopen získat širší podporu v parlamentu. Evropské unii pak vzkázal, aby z jeho euroskeptické strany neměla obavy.

"Měla by mít Evropa strach? Ne. To Italové měli strach z Evropy v uplynulých letech, a my půjdeme do Evropy, abychom změnili pravidla, která Italy ožebračila," řekl Salvini, kterého citovala agentura ANSA.

Za opoziční středopravou koalicí, jejímž členem je také strana Vzhůru, Itálie expremiéra Silvia Berlusconiho, těsně skončilo protestní populistické Hnutí pěti hvězd (M5S). Žádná z politických sil ale nepřekročila hranici 40 procent potřebnou k pohodlnému sestavení vlády a jedna či druhá bude muset s potenciálními partnery vyjednávat. To bude trvat týdny, možná i měsíce.

Jednaosmdesátiletý politický veterán Berlusconi se v úterý nechal slyšet, že Salvinimu sice úspěch přeje, ale že "nesporným" šéfem koalice a garantem její soudržnosti je on sám. Koalice by podle něj měla dostat mandát k sestavení vlády a on by měl být koordinátorem.

Berlusconi se sám premiérem stát nemůže, protože v roce 2013 byl pravomocně odsouzen za daňové úniky a šest let nemůže vykonávat žádnou veřejnou funkci. Expremiér k tomu dnes řekl, že tento fakt jeho stranu znevýhodnil a bez toho "by všechno bylo jinak".

Jeden z představitelů Ligy Claudio Borghi uvedl, že Salvini nevylučuje, že by strana mohla vládnout s Hnutím pěti hvězd. Nejpravděpodobnější variantou je ale podle něj spojení M5S s dosavadní vládní Demokratickou stranou (PD), která byla ve volbách poražena.

Šéf PD Matteo Renzi, který v pondělí na svou funkci rezignoval, řekl, že jeho levicová strana půjde do opozice a nebude se podílet na vládě s Ligou nebo M5S. Za toto prohlášení jej ale kritizovali mnozí čelní představitelé strany s tím, že se Renzi pokouší rozhodovat o budoucím směřování strany.

Dosud vládnoucí demokraté se spojenci obdrželi jen něco přes pětinu odevzdaných hlasů. Renzi stranu povede až do jejího sjezdu. Ten by se měl uskutečnit po prvním zasedání nově zvoleného parlamentu.

Italové v neděli volili do Poslanecké sněmovny i do Senátu. Italský politický systém je v Evropě ojedinělý v tom, že obě komory mají stejné pravomoci a volí se zároveň na stejný počet let.

Agentura ANSA poznamenala, že Itálie bude mít svého prvního černošského senátora, zvoleného za Ligu. Bude jím dvaašedesátiletý Toni Iwobi, který pochází z Nigérie a v Itálii žije 38 let.

Členem strany je tento podnikatel v informačních technologiích už 20 let. Má zkušenosti z komunální politiky a pravidelně vystupuje v italské televizi. Ve straně má na starosti migraci a bezpečnostní politiku. Vedl také protiimigrační kampaň Ligy, která měla heslo "konec invazi".