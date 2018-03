Šéf italských demokratů Renzi oznámil rezignaci na svou funkci. Naše místo je v opozici, vzkázal

AKTUALIZOVÁNO před 2 hodinami

Matteo Renzi prohlásil, že by jeho Demokratická strana neměla uzavírat žádnou povolební dohodu s "extremisty".

Řím - Předseda italské Demokratické strany a bývalý premiér Matteo Renzi v pondělí oznámil, že končí ve své funkci v čele strany kvůli prohraným parlamentním volbám, které se konaly v neděli. Zároveň dodal, že jeho levicová strana by neměla uzavírat žádnou povolební dohodu s "extremisty" a měla by vstoupit v novém parlamentu do opozice, informovala agentura Reuters.

Dosud vládnoucí demokraté se spojenci obdrželi jen něco přes pětinu odevzdaných hlasů. Na vítězství dosáhla opoziční středopravá koalice v čele s protiimigrační a euroskeptickou Ligou a stranou Vzhůru, Itálie expremiéra Silvia Berlusconiho a těsně za ní je protestní Hnutí pěti hvězd. Žádná z nich ale nepřekročila potřebnou hranici 40 procent k pohodlnému sestavení vlády a jedna či druhá bude muset s dalšími potenciálními partnery vyjednávat.

Podle 43letého Renziho Demokratická strana utrpěla jasnou a očividnou porážku. "Je samozřejmé, že za takové situace se vzdám vedení strany," podotkl Renzi podle agentury AFP na tiskové konferenci.

Politik podle agentury DPA upřesnil, že stranu povede do jejího sjezdu. Ten by se měl uskutečnit po prvním zasedání nově zvoleného parlamentu.