Berlusconi se vrací na scénu, kampani dominuje migrace. To nejdůležitější k italským volbám

V Itálii se konají parlamentní volby. O přízeň voličů se uchází tři hlavní politické bloky: favorizovaná středopravá koalice, strany levého středu a populistické Hnutí pěti hvězd (M5S). Analytici odhadují, že žádný z uvedených bloků nezíská parlamentní většinu a volby skončí patem. Největšími tématy kampaně byla hospodářská situace a migrace. Navíc se na scénu vrací čtyřnásobný premiér Silvio Berlusconi. Jaké má šance? A jaká další témata v zemi rezonují? Projděte si náš přehled. Oficiální výsledky voleb budou zveřejněny v pondělí odpoledne.

Řím - Úderem sedmé hodiny ranní se po celé Itálii otevřely volební místnosti. Nové složení parlamentu může vybírat kolem 51 milionů oprávněných voličů. Hlasování skončí hodinu před půlnocí, první povolební odhady budou zveřejněny okamžitě, první předběžné výsledky by měly být známy v pondělí ráno.

O přízeň voličů se ucházejí tři hlavní politické bloky. Kromě středolevé koalice, jíž dominuje dosavadní vládní Demokratická strana (PD) expremiéra Mattea Renziho, mají největší šanci na úspěch populistické Hnutí pěti hvězd (M5S) a favorizovaná středopravá koalice kolem strany Vzhůru, Itálie bývalého předsedy vlády Silvia Berlusconiho.

Analytici odhadují, že žádný z bloků nezíská parlamentní většinu a volby skončí patem. Největšími tématy kampaně byla hospodářská situace a migrace. Právě kvůli svému postoji v otázce migrace by značnou podporu mohla podle průzkumů získat protiimigrační Liga severu Mattea Salviniho.

Proč sledovat volby v Itálii?

V italské politice je stejně jako jinde na Západě na vzestupu populismus. Bude tak důležité, jak se budoucí vláda postaví migrační krizi a jak se změní její vztah s Evropskou unií. Některé strany požadují odchod Itálie z eurozóny a návrat k národní měně.

Itálie je navíc třetí největší ekonomikou v Evropě, která ale už delší dobu stagnuje. Italské banky jsou nestabilní a výše veřejného dluhu podle britského listu The Guardian dosáhla 2,3 bilionu eur. Itálie je tak druhou nejzadluženější zemí v eurozóně, hned po Řecku.

Jaká jsou hlavní témata předvolební kampaně?

Nejčastěji politici zmiňují migraci. Tisíce afrických běženců, kteří se vydávají za vidinou lepšího života na sever, vstupují na evropskou půdu právě v Itálii. Jen loni jich bylo podle serveru Euronews 119 tisíc. Kvůli přibývajícím běžencům v zemi roste také rasismus. Na začátku února dokonce pravicový extremista postřelil šest cizinců tmavé pleti.

Dalším palčivým tématem je churavějící italská ekonomika, které se dlouhodobě nedaří zvýšit růst. Zemi trápí vysoká nezaměstnanost, zejména mezi mladými lidmi. Bez práce je podle deníku The Guardian třetina Italů ve věku do 25 let.

Především na jihu země je velkým problémem korupce. Debatuje se také o euru, jestli Itálie má, či nemá vystoupit z eurozóny.

Které hlavní strany se voleb účastní?

Průzkumy veřejného mínění pár dní před hlasováním předpovídají vítězství koalice pravého středu. V ní je trojice stran Vzhůru, Itálie, Liga severu a Bratři Itálie. Kromě nich mají velké šance taky Hnutí pěti hvězd a vládnoucí Demokratická strana.

Co jednotlivé strany prosazují?

Vzhůru, Itálie (Silvio Berlusconi)

chce zavést "paralelní měnu" pro domácí použití a zachovat euro v mezinárodním obchodu

chce zrušit daň z nemovitosti, dědickou a silniční daň

chce zavést minimální příjem 1000 eur měsíčně pro každého

odmítá přijímání dalších imigrantů

Liga severu (Matteo Salvini)

radikální pravicová strana, která už nechce odtržení bohatého severu od zbytku Itálie a spokojí se s federalizací země - ve volbách strana vystupuje i bez slova "sever" ve svém logu

chce zavést "paralelní měnu"

chce zakročit proti nelegálním přistěhovalcům a vracet je do země původu

chce zlepšit vztahy s Ruskem

chce znovu otevřít nevěstince

Bratři Itálie (Giorgia Meloniová)

konzervativní a nacionalistická strana

je ostře proti migraci a globalizaci

její politika je podobná Lize severu

Hnutí pěti hvězd (Luigi Di Maio)

hnutí založil populární komik Beppe Grillo

chce minimální měsíční příjem 780 eur

chce zvýšit daně energetickým firmám

chce větší schodek rozpočtu

chce zlepšit vztahy s Ruskem

Demokratická strana (Matteo Renzi)

sociálnědemokratická proevropská strana

v současnosti v Itálii vládne v koalici s dalšími dvěma levicovými stranami

chce zvýšit minimální mzdu

chce snížit daně a více investovat

Jak ve volbách figuruje Silvio Berlusconi?

Silvio Berlusconi je v čele hnutí Vzhůru, Itálie (Forza Italia). Tento politický matador, miliardář a mediální magnát se vrací ve svých 81 letech. On sám však nesmí kandidovat ve volbách, protože byl v roce 2013 odsouzený za daňové podvody a má šestiletý zákaz vykonávat veřejnou funkci.

Čtyřnásobný premiér Berlusconi si ale za sebe našel loajálního náhradníka: současného šéfa Evropského parlamentu Antonia Tajaniho, který by se mohl stát premiérem, pokud ve volbách zvítězí středopravá koalice.

Kdo volby vyhraje?

Poslední průzkum před nedělními volbami provedla společnost Termometro Politico. Z šetření vzešla jako vítěz koalice pravého středu, která by získala 37,5 procenta hlasů.

Na druhém místě skončilo Hnutí pěti hvězd se ziskem necelých 27 procent hlasů. Toto hnutí je ale antisystémové, a tak je málo pravděpodobné, že půjde do koalice s jinými stranami.

Vládnoucí koalice levicových partají v čele s Demokratickou stranou skončila v průzkumu třetí, vyslovila se pro ni zhruba čtvrtina dotázaných.

Jaká vznikne vláda?

Itálie je proslulá tím, že tamější vlády nemají dlouhého trvání. Od druhé světové války se jich vystřídalo už 64. Politické spektrum je poměrně roztříštěné, vznikají proto koalice tvořené více stranami.

Většina analytiků se shoduje, že parlament bude po nedělních volbách zablokovaný a z hlasování nevzejde jasný vítěz.

Nejčastěji se hovoří o středopravé koalici. Pokud by ji volilo přes 40 procent lidí, mohla by získat i parlamentní většinu a sestavit vládu. Berlusconi a Salvini se pro takový případ domluvili, že premiéra vybere ta úspěšnější strana. Evropští partneři by si ale v případě povolebního patu zřejmě přáli širokou koalici spíše proevropských stran, které by dominovala Renziho Demokratická strana a Berlusconiho Vzhůru, Itálie.

Jak volby ovlivní budoucnost Itálie?

Už teď je jisté, že jednání o vládní koalici bude dlouhé a složité. Výsledkem by navíc mohl být slabý, nestálý kabinet, který nebude schopný protlačit reformy. "Evropská politika obecně zůstane velmi nestabilní a myslím, že Itálie bude pokračovat v tomto trendu," uvedl například Stefan Lehne z think-tanku Carnegie Europe.

"V Itálii existují strukturální problémy, jako je málo výkonný stát, nedůvěra lidí ve vládu a poměrně vysoká míra korupce. To je zde zakořeněno celá desetiletí a tyto věci nezmizí během několika let, to je otázka generací," shrnul Lehne.

Co ještě může zamíchat s průzkumy?

Výsledky voleb lze jen těžko odhadnout, protože třetina voličů stále neví, komu dá svůj hlas. "Významná část voličů zatím není rozhodnutá," potvrdil serveru CNBC Wolfgango Piccoli ze společnosti Teneo Intelligence.

"Další nejistota souvisí s tím, jak dopadnou volby v jednomandátových okresech na jihu, kde se bude rozhodovat hlavně mezi kandidáty pravého středu a Hnutí pěti hvězd. Tam se ukáže, jestli Berlusconiho koalice získá absolutní většinu," dodal.

Jakou novinku si Italové během voleb vyzkouší?

Itálie bude poprvé volit podle nového volebního systému. Ten je kombinací proporčního a většinového systému, kdy 66 procent křesel získají strany podle poměrného zastoupení a 34 procent mandátů systémem "vítěz bere vše" - poslancem se stane ten, kdo ve volebním okresu získá nejvíce hlasů, a ostatní hlasy propadnou.

