S Merkelovou jsme se dobře pochopili. Až na migrační kvóty, prohlásil Babiš v Berlíně

Premiér Andrej Babiš v Berlíně navštívil kancléřku Angelu Merkelovou. Jednal s ní hlavně o migraci.

Berlín - Česko a Německo mají podle premiéra Andreje Babiše (ANO) vynikající vztahy a shodnou se i na velké části toho, jak řešit problémy spojené s migrací. Jedinou výjimkou jsou povinné kvóty na přerozdělování uprchlíků, dohodl se Babiš s Merkelovou po vzájemné schůzce v Berlíně.

"Vzájemně jsme se dobře pochopili s výjimkou přerozdělování na základě kvót," prohlásil český premiér.

To potvrdila i Merkelová, podle níž spolu Německo a Česko velmi dobře spolupracují. "To ale nevylučuje, že jsou na některé věci rozdílné názory," dodala. Shoda naopak podle ní panuje na nutnosti bojovat proti pašerákům migrantů a na tom, že je příčiny migrace potřeba řešit přímo na místech, odkud lidé odcházejí do Evropy.

Německá kancléřka i český premiér zopakovali, že je potřeba zasadit se o to, aby lodě s migranty snažícími se dostat do Evropy ze zemí jako Libye pokud možno vůbec nevyplouvaly. Chtějí toho dosáhnout například podporou africkým zemím, která by zlepšila životní úroveň tamních obyvatel. Ti by pak neměli takovou motivaci odcházet do Evropy. Státy Afriky by taky měly od Evropské unie dostat pomoc například na zlepšení ochrany vlastních hranic.

"Já myslím, že se shodujeme ohledně toho, jak to (migrační krizi, pozn. red.) řešit, shodu nemáme z hlediska rozdělování těch lodí," řekl Babiš s narážkou na problém, co udělat s lidmi, kteří se navzdory snaze zastavit migraci přes Středozemní moře nakonec do Evropy stejně dostanou.

Babiš odmítá, aby si tyto běžence státy EU rozdělily. Merkelová naopak prohlásila, že ostatní země nemůžou nechat Itálii osamocenou a měly by od ní část žadatelů o azyl převzít.

Ve sporu už ale v této chvíli nejde o povinné přijímání uprchlíků - lídři států unie se v červnu dohodli, že přerozdělování by mělo být pouze dobrovolné. "Ta situace je úplně jiná," připustil Babiš. Spory ohledně kvót už v rámci EU nejsou zdaleka tak vyhrocené jako v minulosti. Plyne to i z toho, že nelegálních migrantů snažících se dostat do EU oproti vrcholu migrační krize v roce 2015 zásadním způsobem ubylo.

"Naše vztahy jsou vyloženě strategické," řekl o poměru mezi Českem a Německem Babiš. Kancléřce představil svůj plán na řešení migrační krize. Ten ale obsahuje body, na kterých se už země EU včetně Česka a Německa dávno shodly a teď se je snaží realizovat v praxi. Jde o už zmíněnou podporu africkým státům nebo o snahu, aby lodě s migranty přestaly do EU připlouvat.

