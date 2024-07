Rusové se chlubili zásadními zásahy. Oklamali jsme vás, zpražili je Ukrajinci

Rusové zveřejnili záběry z průzkumného dronu, který měl pomáhat při útoku balistickými střelami Iskander na ukrajinské letiště poblíž města Kryvyj Rih. Agresor tvrdil, že zasáhl nejen bojové letouny, ale mimo jiné i dva americké systémy protivzdušné obrany MIM-104 Patriot. Ukrajinci jim zpětně vzkázali, že jejich radost z úderů je předčasná.

Rusové vypustili na letiště balistické střely Iskander-M ve verzi 9K720 s doletem až 500 kilometrů. Poprvé je použili při agresi proti Gruzii v roce 2008, uvádí projekt Centra pro strategická a mezinárodní studia Missile Defense Project. Moskva podle serveru Business Insider tvrdí, že tato střela krátkého doletu nebude mít do příštího roku západní konkurenci.

Proč jsou ukrajinské letouny Su-27 na stojánce pod širým nebem na dohled průzkumným dronům a ne v krytech?, ptal se po zveřejnění videa server Defense Express. Odpověď mu dali Ukrajinci, kteří tvrdí, že Rusy oklamali. Agresor podle nich zasáhl pouze napodobeniny letadel a systémů protivzdušné obrany.

O této taktice informoval na Telegramu velitel ukrajinských vzdušných sil Mykola Oleščuk, který k příspěvku připojil video pořízené ruskými bezpilotními letouny u Kryvého Rihu na střední Ukrajině a v oblasti Južne poblíž černomořského přístavu Oděsa.

Podle výzkumníka Johna Ridge, který na sociální síti X porovnával záznam z dronu s originálem, má odpalovací zařízení Patriotu na videu pořízené ruským dronem atypickou konfiguraci a chybí mu v přední části generátor. Ale uznal, že video nemá dobrou kvalitu.

"Personál vzdušných sil úspěšně provedl pasivní obranu! Děkuji všem, kteří pomáhají kvalitními modely letadel a systémů protivzdušné obrany. Nepřítel má méně Iskanderů, my získáme více modelů," napsal Oleščuk v příspěvku. Podle jednoho z ruských neoficiálních zdrojů z roku 2009 jedna řízená střela Iskander ve verzi 9М723K5 přišla na 123,1 milonu rublů. To odpovídalo tehdejším 3,5-4 milionům dolarů, napsaly dříve Armádní noviny.

Nebylo by to od února 2022, kdy Rusko zahájilo svou plnohodnotnou invazi, poprvé, kdy by Ukrajina použila "falešné" vojenské cíle. Fotografie a videa, které v únoru kolovaly na sociálních sítích, například ukazovaly vysoce realistické verze klamných cílů, jako jsou radary a systémy protivzdušné obrany, píše americký server Business Insider.

Podobnou taktiku použilo i Rusko, když například malovalo siluety svých zakotvených námořních plavidel vedle na zem, aby se pokusilo oklamat Ukrajinu.

