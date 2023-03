Česká firma zaujala světová média. Její HIMARS je "k ničemu" jen na první pohled

Tank, obrněné vozidlo, letadlo nebo houfnice. Česká společnost Inflatech je světovou špičkou ve výrobě nafukovacích zbraní. Nejde ale o hračky nebo atrakce pro děti, výrobky jsou z výšky k nerozeznání od originálu. Firma sídlící v Děčíně vyrobí měsíčně až 50 atrap, včetně návnad připomínajících raketové systémy HIMARS vyrobené v USA.

Česká firma je špičkou ve výrobě falešných zbraní. Raději by ale vyráběla hračky | Video: Associated Press

Společnost Inflatech je schopná vyrobit až 30 různých nafukovacích modelů zbraní, které dodává do několika zemí světa. Spolumajitel společnosti Inflatech Vojtěch Fresser nechtěl říci, zda jeho návnady používají ukrajinské síly bojující proti ruským útočníkům. Podle něj se ale modely například do Ruska nedostanou, protože i když jde o makety, jsou zařazené mezi vojenskou techniku. Ta se, jak řekl, do Ruska nedodává.

Po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu se celkově poptávka po maketách výrazně zvýšila. "Za poslední rok jsme vzrostli o více než 20 procent, takže můžu potvrdit, že růst tam je," dodal spolumajitel společnosti Inflatech. Firma se dříve soustředila také na výrobu nafukovacích reklam, tu musela ale upozadit. "Naše kapacity téměř ze sta procent využíváme na dodávky vojenského materiálu," dodal Fresser. V Děčíně podle něj pracuje 20 lidí, o dalších 20 zaměstnanců chce firma podnik rozšířit.

Cílem falešných zbraní je zmást nepřítele, protože naoko zvětšují množství techniky na bojišti. Trik také spočívá v oklamání kamer, termokamer a radarů, aby vojáci uvěřili, že zaměřili cenný cíl a použili drahé rakety k jeho zničení.

Společnost makety vyrábí z lehkých materiálů, jako je třeba umělé hedvábí, takže falešný tank neváží více než 100 kilogramů. "Návnada musí být jednoduše rozložitelná a přenositelná a musí být možné ji nafouknout do deseti minut a zase ji ve stejném čase zabalit," popsal spolumajitel společnosti Inflatech s tím, že na obsluhu návnady jsou potřeba čtyři vojáci.

Každý vyrobený kus se musí zkontrolovat. Po kompletaci, která mimo jiné zahrnuje také sešití jednotlivých dílů, přicházejí na řadu technici, kteří modely zkoušejí. "Sledujeme, jestli někde není nějaká chyba. Musíme kontrolovat také tlak a vše přeměřit," popsal pracovník firmy Jaroslav Břečka. Vybalení, rozložení a následné nafouknutí modelu trvalo asi šest minut.

Návnady, které se původně začaly vyrábět jen pro výcvikové účely, mohou stát až 100 tisíc dolarů za kus, v přepočtu tedy přes dva miliony korun.

Spolumajitelé firmy jsou Rusové

Produkty firmy zaujaly světová média, informuje o ní třeba agentura Associated Press nebo ukrajinská mutace Hlasu Ameriky. T napsala, že spolumajitelé firmy jsou padesátiletí Rusové Viktor Talanov a Andrej Parfenov, kteří se narodili v Moskvě. Český spolumajitel Vojtěch Fresser Aktuálně.cz řekl, že oba pobývají v Česku.

"Nikdo si nevybírá, kde se narodí. Oba jsou zároveň i vědeckými pracovníky firmy. Podílejí se na projektech financovaných Evropskou unií nebo podporovaných CzechInvestem. Naše firma také spolupracuje s Armádou ČR a jsme v kontaktu i s americkými ozbrojenými silami," řekl Aktuálně.cz Fresser.

Inflatech na stránkách firmy například sděluje, že se v rámci evropského projektu snaží vyvinout "novou účinnou lehce manipulovatelnou návnadu simulující vojenskou techniku pro oklamání dronů."

Na dotaz, zda nejsou ruští společníci ohledně probíhajícího konfliktu na Ukrajině rizikem pro Českou republiku, český spolumajitel firmy řekl, že by oba měli být prověření bezpečnostními složkami státu, konkrétnější ale být nechtěl.

Společnost byla podle rejstříku zaregistrována v České republice na konci května 2014, tedy měsíc po první invazi Rusů na východní Ukrajinu. "Po předchozí zkušenosti s invazí Ruska do Gruzie jsme si uvědomili, že by po podobných výrobcích mohla být poptávka," okomentovalpro Aktuálně.cz záměr a načasování vzniku firmy Fresser.