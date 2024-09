Méně než deset kilometrů děli ruské jednotky od Pokrovsku, které je hlavním cílem jejich téměř rok trvající ofenzivy. Ukrajinci se šokujícím vpádem do ruské Kurské oblasti začátkem srpna snažili odlákat agresory od tohoto klíčového města. Jejich pokus ale podle dosavadního vývoje selhal.

"Jedním z cílů operace v Kurské oblasti bylo odklonit velký počet ruských sil z jiných sektorů, především z Pokrovského a Kurachovského," uvedl podle Kyiv Independent ukrajinský vrchní velitel Oleksandr Syrskyj. Přiznal, že Rusové sice přesunuli do Kurska asi 30 tisíc vojáků z jiných úseků fronty a tento počet stále roste, zároveň Kreml ale nasadil své nejlepší jednotky k Pokrovsku.

Ukrajinská armáda navíc nemá podle amerického serveru Forbes mnoho dalších jednotek, které by mohla na pokrovskou frontu nasadit. Rezervní brigády se nyní účastní právě překvapivé ukrajinské do Ruska.

"Ofenziva v Kurské oblasti nejenže nepřiměla k přesunu části ruských sil z Doněcka, ale také prohloubila nedostatek ukrajinských vojáků v oblasti," prohlásila proukrajinská investigativní organizace Conflict Intelligence Team (CIT), kterou z Ruska vypudil režim prezidenta Vladimíra Putina.

Namísto toho, aby Kreml vyslal do Kurské oblasti své nejlepší vojáky, aby zastavili ukrajinský postup, sestavil nesourodé protiinvazní síly, včetně mnoha mladých a špatně vycvičených branců. Ukrajinskou invazi tyto posily zpomalily, ale nezastavily. Pro ruskou strategii je však důležitější, že umožnily Kremlu udržet síly na východní frontě v nedotčeném stavu.

Výsledkem je, že tři týdny po ukrajinské invazi ruská ofenziva na východě nejen pokračuje - ale nabírá na síle. "Ačkoli jsme předpokládali, že město Novohrodivka (město u Pokrovska) bude dobyto v nejbližších dnech, tempo postupu ruských sil předčilo naše očekávání. Nejenže se nezpomalilo, jak se blížilo, ale dokonce se zrychlilo," poznamenal CIT.

Dobytím Pokrovska by Rusko mohlo oslabit ukrajinskou obranu na celé linii východní fronty. Byl by to rozhodující předpoklad pro širší ruský postup, který by mohl skončit obsazením celé Doněcké oblasti.

