"Mrtvý bod" na Ukrajině. Pentagon popsal chmurné vyhlídky pro Rusko i napadenou zemi

U hesla na podporu Palestiny musí úřady zvažovat kontext a význam, určil Nejvyšší správní soud

Heslo "From the river to the sea, Palestine will be free" (Od řeky k moři bude Palestina svobodná) má více významů, samo o sobě tak není důvodem pro zákaz či rozpuštění shromáždění. Vždy záleží na…

