Hlavně, aby na to nepřišli Američané. Rusové potají rozjeli akci "vraťte nám zbraně"

Rusko se snaží využít toho, že je druhým největším vývozcem zbraní na světě. Po zahájení agresivní invaze na Ukrajinu žádá své odběratele po celém světě, aby mu poslali zpátky vojenské vybavení. Snaží se tak doplnit zásoby, které mu kvůli válce ubývají.

Rusové loni v dubnu například požádali egyptského prezidenta Abdala Fattáha Sísího, aby jim poslal zpět více než sto motorů z ruských vrtulníků Mi-8 a Mi-17, které Moskva potřebovala pro invazi na Ukrajině, uvedli pro americký deník The Wall Street Journal (WSJ) tři lidé obeznámení s případem. Sísí podle nich souhlasil a dodávky asi 150 motorů pravděpodobně začnou příští měsíc, tvrdí zdroje deníku.

Ruská delegace přistála v Káhiře krátce poté, co vyšlo najevo, že Egypt zvažuje zaslání raket do Ruska. Káhira od tohoto plánu upustila pod tlakem USA, které poté požádaly Egypt, aby místo toho dodal zbraně Ukrajině a pomohl jí tak s nedostatkem munice.

Když byla dohoda o zaslání raket zmařena, Rusové poté požádali Egypt právě o motory. Spěchali, aby se vyhnuli odhalení ze strany USA, tvrdí zdroje deníku The Wall Street Journal. Rusko výměnou za to uvedlo, že Egyptu odpustí nedoplatky a bude mu nadále poskytovat pomoc v podobě dodávek pšenice.

Když se Sísí setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na summitu afrických zemí, který Rusko uspořádalo v červenci v Petrohradě, egyptský prezident souhlasil. Putinovi také řekl, že rakety, které slíbil Američanům, na Ukrajinu nepošle.

Rusové usilují o to, aby se jim dostalo pomoci od dlouholetých odběratelů jejich zbraní, kteří po desetiletí nakupovali letadla, rakety a systémy protivzdušné obrany ruské výroby. V průběhu roku vedlo Rusko rozhovory s představiteli Pákistánu, Běloruska a Brazílie, aby se pokusilo získat motory pro své útočné a dopravní vrtulníky, o které přišlo na Ukrajině, uvedl jeden ze zdrojů, bývalý ruský zpravodajský důstojník.

Rusko podle zdrojů amerického deníku požádalo Pákistán a Brazílii o odkup motorů z vrtulníků Mi-35M, které jim již dříve prodalo nebo které, v případě Brazílie, země vyřadila z provozu. Bělorusko, jeden z nejvěrnějších spojenců Ruska, mělo prodat Moskvě zpět šest motorů pro těžké transportní vrtulníky Mi-26.

"Rusko strávilo desítky let budováním obchodu se zbraněmi. Nyní se potají vrací ke svým zákazníkům a snaží se vykoupit zpět to, co jim prodalo," uvedla osoba obeznámená s ruskými odkupy. V jiném případě Rusko obětovalo podle zdrojů WSJ část výnosného obchodu a zbraně určené pro Indii a Arménii poslalo na ukrajinskou frontu.

Snaha Moskvy o odkup nebo zabírání ruských zbraní přišla v době, kdy ukrajinská protiofenziva zpomaluje a Rusové se snaží převzít iniciativu na bojišti. "Nevíme, do jaké míry využijí zásoby ke zvýšení tempa útoku, nebo zda jen udrží stávající tempo," řekl Konrad Muzyka, ředitel analytické společnosti Rochan Consulting se sídlem v Polsku.

V prvních týdnech války Rusko ztratilo více než 100 vrtulníků. Jak se frontová linie ustálila, využívalo Rusko tyto stroje například k odpalování laserem naváděných střel Vichr. Tyto střely se podílely na tom, že Rusko odrazilo ukrajinskou protiofenzivu. Ve větším počtu byly použity při pokusu Moskvy o znovudobytí donbaského města Avdijivka před několika týdny. "Operační tempo ruského vrtulníkového letectva je poměrně vysoké," uvedl Muzyka.

