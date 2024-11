Ruský voják o Severokorejcích u Kursku: Jsou motivovaní, ale k útoku nepoužitelní

Rusové soustřeďují u Kursku několik desítek tisíc mužů s cílem vytlačit Ukrajince zpět za hranici, uvedl hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj. S varováním přišel po návštěvě vojáků, kteří od překvapivého srpnového útoku dál operují v ruské Kurské oblasti.

Ukrajinská média píší a hovoří o padesáti tisících vojáků, kteří mají za úkol dostat obsazenou část Kurské oblasti zpět pod ruskou kontrolu. Na místě je také zhruba deset tisíc severokorejských vojáků, příslušníků elitního 11. sboru. Ukrajinská vojenská rozvědka informuje, že očekává rozdělení Severokorejců do dvou skupin: jedna bude bojovat jako pěchota, druhá má být podpůrná s úkolem zajistit dobyté území.

Zapojení vojáků z KLDR do války je součástí dohody mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a vůdcem této izolované země Kim Čong-unem. Pchjongjang dostane z Ruska za nasazení vojáků ekonomickou a vojenskou pomoc. Už dříve začal Kim Rusům dodávat balistické rakety.

Ruský válečný bloger, vystupující na sociální síti Telegram pod jménem Pozyvnoj Osetin (Volací znak Osetinec), popsal kontakty se severokorejskými vojáky. Tvrdí, že sice vypadají motivovaně, ale je potřeba jim překládat rozkazy. "Nemyslím, že mohou sehrát nějakou roli v útočných operacích. Maximálně v obraně pozic a v zabezpečení týlu," prohlásil.

Rusové sice v posledních týdnech postupují na východní Ukrajině, ale tato ofenziva je vykoupená obrovskými ztrátami. Britské ministerstvo obrany ve své analýze vyčísluje, že každý den na frontě zemře nebo je zraněno zhruba 1200 ruských vojáků. V říjnu podle ukrajinského serveru DeepState, monitorujícího situaci na bojišti, Rusové obsadili 350 čtverečních kilometrů území.

"V prvním listopadovém týdnu Rusové postoupili v Doněcké oblasti o devět kilometrů. Mají velké ztráty, ale stále na frontu posílají nové lidi," uvedla ve své svodce britská armádní rozvědka.

Končící administrativa amerického prezidenta Joea Bidena se mezitím snaží zajistit a dopravit Ukrajině zbraně a munici v hodnotě šesti miliard dolarů. Dvacátého ledna vstoupí do Bílého domu jako prezident Donald Trump, který avizoval, že nechce Kyjevu posílat další desítky miliard dolarů a že jeho cílem je rychle vyjednat mírovou dohodu. Neřekl zatím, jak toho chce dosáhnout, ačkoliv kolují informace z jeho okolí, že si představuje vytvoření demilitarizované zóny na současné frontové linii.

Od začátku rozsáhlé ruské agrese v únoru 2022 americká vláda poslala Ukrajině na obranu a ekonomické přežití 174 miliard dolarů. Trump požaduje, aby větší díl nákladů na Ukrajinu nesly evropské země.

Biden svého nástupce ve středu přijme v Bílém domě a podle deníku The New York Times ho chce přesvědčovat, aby "neházel Ukrajinu přes palubu". Britský deník The Telegraph napsal, že se stejnou výzvou se na Trumpa chtějí obrátit společně britský premiér Keir Starmer a francouzský prezident Emmanuel Macron. Zároveň vyzvali Bidena, aby před svým odchodem povolil ukrajinské armádě údery raketami s dlouhým doletem hluboko do ruského území.

Ukrajinci mají k dispozici americké střely ATACMS a britské Storm Shadow, Biden si ale nepřál, aby je používali na cíle v Rusku. Mohou s nimi útočit jen na ukrajinském území okupovaném Ruskem.

