Analytik: Rusko má problém. Za let MH17 bude platit, i když nebude chtít

Soud v Haagu ve čtvrtek usvědčil ze sestřelení letu MH17 dva Rusy a jednoho Ukrajince. Podle ruského politologa Dmitrije Oreškina je tento rozsudek klíčový hlavně v tom, že tím Rusko právně uznává jako přímého účastníka dění na Ukrajině v roce 2014. "Jejich historka o tom, že na Ukrajině probíhá občanská válka, se kterou Rusko nemá nic společného, je tak tímto právně vyvrácena," uvádí.

Ruský politolog Dmitrij Oreškin o rozsudku za sestřelení letu MH17 | Video: Associated Press

Nizozemský soud ve čtvrtek shledal Rusy Igora Girkina a Sergeje Dubinského i ukrajinského občana Leonida Charčenka vinnými z toho, že pomáhali s převozem a instalací odpalovacího zařízení, které v létě 2014 sestřelilo letadlo malajsijských aerolinek na lince MH17.

Soud naopak zprostil viny Rusa Olega Pulatova pro nedostatek důkazů. Tribunál také dospěl k závěru, že použitá raketa byla ruské výroby a Moskva podle něj navíc kontrolovala separatisty ovládaný východ Ukrajiny, ze kterého byla odpálena.

Odsouzení nadále zůstávají na útěku, Moskva již uvedla, že Girkina ani Dubinského nevydá. Podle vlivného politologa Oreškina k tomu ale v budoucnu může dojít. "Putin není věčný. A věčný není ani systém shora dolů, který on zosobňuje," komentuje v rozhovoru pro agenturu Associated Press.

"Přijde nová vláda, která možná bude chtít navázat vztahy s Evropou. To není vyloučeno. A pak může být Girkin vydán," dodává. Podle něj se dá také očekávat, že se rodiny obětí brzy odhodlají k žalobě proti Rusku. "A na základě toho potom dojde k soudnímu rozhodnutí, které bude pravděpodobně ve prospěch příbuzných, protože to celé teď již dostalo právní základ," podotýká Oreškin s tím, že v takovém případě by se mohl začít zabavovat ruský majetek v zahraničí.

Pozůstalí rozsudek vítají, Rusko ho odmítá

Rodiny obětí, Nizozemsko, Ukrajina a jejich západní spojenci verdikt přivítali a považují ho za důležitý mezník. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je nyní klíčové rovněž pohnat před spravedlnost ty, kteří útok nařídili. Verdikt ale vyslal silný signál, že "každý válečný zločin spáchaný Rusy" bude vyšetřen a uzavřen, uvedl představitel ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak.

Rusko rozhodnutí označilo za politickou objednávku a obvinilo soud, že podlehl tlaku nizozemských politiků, prokurátorů a médií. "Proces v Nizozemsku se pravděpodobně stane jedním z nejskandálnějších v historii soudních řízení," uvedla ve čtvrtek ruská diplomacie.

Čtvrtečním verdiktem ale případ letu MH17 nekončí. Pokračuje pátrání po možných podezřelých na vyšších stupních velení. Prokurátoři mohou obvinit osoby, které odpalovací zařízení obsluhovaly. Austrálie a Nizozemsko také zahájily za sestřelení malajského civilního letadla nad Ukrajinou právní řízení proti Rusku u Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO).

Proti rozsudku se do 14 dnů můžou odvolat odsouzení i prokuratura. Podle pozorovatelů se ale i tak patrně stane příkladem pro stíhání zločinů spáchaných během ruské invaze na Ukrajinu.

Letoun společnosti Malaysia Airlines linky MH17 byl sestřelen raketou Buk nad východní Ukrajinou 17. července 2014. Oblast byla v té době dějištěm bojů mezi proruskými separatisty a ukrajinskými silami. V důsledku nehody zahynulo 283 cestujících a 15 členů posádky.