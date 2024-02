Rusko zřejmě odpálilo další Putinovu "superzbraň". Analytikům to zamotalo hlavy

Měla by to být další superzbraň, kterou vyhrožuje světu ruský prezident Vladimir Putin. Ukrajinci po vzdušných útocích ze 7. února objevili mezi troskami zbytky střely, která na sobě nesla nápis 3M22 Zircon, tvrdí ukrajinský server Kyiv Post.

Ukrajinská protivzdušná obrana původně Zircon do oficiálního seznamu zneškodněných střel nezahrnula. Nicméně v době útoku varovala před blížící se rychle letící střelou na metropoli Kyjev. Zircon by měla být vypalovaná z lodí. Rusové ale střelu podle Ukrajinců vyslali z poloostrova Krym. Její netypická trajektorie připomínala další hypersonickou střelu Kinžal.

Vzhledem k tomu, že se zbytky střely našly v blízkosti elektrického vedení v kyjevské čtvrti Dniprovskij, nejednalo se podle vojenských komentátorů o cíl pro zbraň za několik milionů dolarů. Podle nich je pravděpodobné, že ji skutečně sestřelila ukrajinská protivzdušná obrana.

Podle Putina má protilodní střela 3M22 Zircon doletět 1 000 kilometrů při rychlosti Mach 9. Zircon měl nahradit protilodní střely P-700 Granit a P-800 Oniks využívající univerzální odpalovací zařízení 3S14.

O střele zatím nejsou podle Kyiv Post známy přesné taktické a technické charakteristiky, přičemž veřejně zveřejněné specifikace se v průběhu času mění. Vědělo se, že Zircony mají být vyzbrojeny ruské lodě, konkrétně fregata Admirál Gorškov a jaderná ponorka Severodvinsk. Ty se ale kvůli turecké blokádě nepohybují v Černém moři.

"Označení zneškodněné střely nad Kyjevem sice naznačovalo, že se skutečně jedná o Zirkon, ale zřejmě bylo napsáno ručně. To se skutečností, že během letu nedosáhla hyperrychlosti, vyvolává určité pochybnosti. Je možné, že se jednalo o prototyp a další příklad toho, že Rusko nasadilo zkušební vzorek, aby zjistilo, jak se bude chovat," tvrdí analytik Kyiv Postu.

Podle Kyiv Post tak vyvstávají otázky, jak by mohlo dojít k odpálení Zirconu. Nejpravděpodobnějším kandidátem se zdá být systém pobřežní obrany K-300 Bastion, který byl již dříve upraven k odpalování střel Oniks pro útoky na obytné oblasti, infrastrukturu, sklady a překladiště obilí v Oděse.

Pokud trosky nalezené v Kyjevě opravdu pocházejí ze Zirconu, naznačovalo by to, že je stejně zranitelný vůči ukrajinské protivzdušné obrany používající americké Patriot, jako je Kinžal. Byl by ale větší hrozbou. Kinžal vypouští letouny MIG-31, jejichž vzlet ukrajinský systém včasného varování zaznamená. To ale neplatí, pokud by mohl být Zircon odpálen ze země.

