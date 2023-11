Analytik popsal "peklo" západní pomoci Ukrajině: Mělo by se to dělat jinak

To, jakým způsobem Západ poskytuje pomoc Ukrajině, je logistické peklo, říká bezpečnostní analytik Milan Mikulecký. Zima podle něj celou situaci ještě zhorší. "Rusové na svoje lidi kašlou, oni mají dvě možnosti, buď se nechat zastřelit, anebo to přežít. Ukrajinci v podstatě mají na výběr: buď se podrobit Rusům, anebo to vydržet a zatnout zuby,“ vysvětluje.

Podle Mikuleckého měl už dávno vzniknout výbor, který by řídil dodávky zbraní na Ukrajinu. "Pojďme si říct, že prostě budeme primárně Ukrajině dodávat jeden typ tanků, ne, že tam pošleme 30 Leopardů z Německa, 20 Challengerů z Velké Británie a 20 Abramsů ze Spojených států. Udržovat něco takového je nesmírně náročné na zdroje," vysvětluje na příkladu problémy dodávek Mikulecký.

"Já vím, že není naše povinnost vůči Ukrajině ji podporovat. Vím, že je tady celá řada lidí, kteří říkají, co nám je do Ukrajiny, ale my jsme součástí západního světa a západní svět byl ten, který donutil Ukrajinu, aby se vzdala jaderných zbraní výměnou za to, že jí zajistíme ochranu," dodává analytik.

Celý rozhovor si můžete pustit ve videu níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:35-3:42 Jaká je podle bezpečnostního analytika Milana Mikuleckého pravděpodobnost, že se Ukrajina vrátí do hranic z roku 1991? Oslabuje nějak ukrajinskou pozici menší pozornost společnosti, která se teď spíš soustřeďuje na konflikt na Blízkém východě?

3:42-7:01 Co ze současné situace a rozkolísaného Blízkého východu těží a může ještě těžit Vladimir Putin? Nabourává nějak nižší zájem o Ukrajinu morálku ukrajinských vojáků?

7:01-10:00 Proč si Mikulecký myslí, že bychom neměli Ukrajincům určovat v boji žádné "červené linie", které nemohou překročit?

10:00-13:50 O tom, jak by teď asi vypadala válka bez podpory Západu, i tom, co se může stát, kdyby volby v USA vyhrál Donald Trump. Co by podle Mikuleckého měla začít dělat Evropa?

13:50-17:15 Proč podle Mikuleckého Evropa nedodá Ukrajině všechny zbraňové systémy, které země požaduje?

17:15-21:24 Proč je západní pomoc "logistické peklo"? Kdo na tom bude v bojích tuto zimu podle Mikuleckého líp? Dá se nějak upustit od války v zákopech?

21:24-26:24 Nebude Česku chybět ta část materiálu, kterou ze zásob poskytlo Ukrajině? Jsme podle Mikuleckého připraveni na válku s tak technologicky vyspělým nepřítelem, jakým je Rusko? V čem zaostáváme v připravenosti na boj nejvíc a dá se s tím něco dělat?