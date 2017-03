Rusko zahájilo dodávku protivzdušných systémů S-400 do Číny

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Rusko zahájilo dodávku moderních systémů protivzdušné obrany S-400 do Číny. V moskevském rozhlasu to v pondělí oznámil Vladimir Gutěněv, místopředseda hospodářského výboru dolní komory ruského parlamentu. Kontrakt byl uzavřen v roce 2015, rozsah ani cena zakázky nebyly oficiálně oznámeny. Podle dřívějších zpráv by mělo jít o dodávku šesti jednotek S-400 za víc než tři miliardy dolarů (75 miliard Kč). Čína je prvním státem, který moderní zbraně tohoto typu v Rusku koupil. Do té doby byla veškerá produkce určena ruským ozbrojeným silám. Vyjednávání podle listu Vedomosti trvalo tři roky, osobně prý kontrakt schválil prezident Vladimir Putin.

autor: ČTK