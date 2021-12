Rusko nezpřísní zákon proti domácímu násilí. Porušuje úmluvu, kterou podepsalo

Firma, která pořádá hudební festival Hip Hop Kemp, na sebe podala insolvenční návrh. Po dvou letech, kdy se akce v Hradci Králové nemohla konat kvůli protipandemickým opatřením, společnost Festivalpark Production dohnaly dluhy. Informoval o tom server newstream.cz, podle nějž pořadatelé například dluží 1,17 milionu korun Ochrannému svazu autorskému nebo 1,96 milionu korun společnosti Aerodrome Production. Jednatel firmy Radek Maliník, který akci roku 2002 založil, své závazky vůči dodavatelům pro Hospodářské noviny odhadl na jednotky milionů korun.

Myšlenku, že by Hip Hop Kemp úplně skončil, zatím přijmout nechce. Podle něj by se festival mohl konat ve skromnější podobě, jako když začínal na koupališti v Pardubicích. "Mám ambici to dělat dál, protože sem chci vozit kapely, které mě baví. Bude to ale ve výrazně menší podobě. Nebude mi vadit, když to zase bude akce pro tři až pět tisíc lidí," řekl pro Hopodářské noviny a dodal, že nyní jedná s investorem.

K tomu, že se akce uskuteční ve dnech 18. až 20. srpna 2022, jak stojí na webu Hip Hop Kempu, je ale Maliník zatím spíše skeptický. Festival už znovu nechce pořádat v Hradci Králové, uvažuje o třech náhradních lokalitách.

Hip Hop Kemp byl považován za největší hiphopovou přehlídku ve střední a východní Evropě, vystoupily na něm stovky interpretů včetně hvězd jako Kendricka Lamara, Mos Defa, Machine Gun Kellyho nebo kapely Roots. V nejlepších letech přivítal přes 20 tisíc diváků ročně, americká CNN jej zařadila mezi 50 nejlepších letních festivalů na světě.