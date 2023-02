Vlivný poradce Zelenského: Rusko mění taktiku. Vleklý konflikt může rozložit Ukrajinu

Rusko vyčerpalo své zdroje i rakety a nyní mění válečnou taktiku, míní poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak. Podle něj mají Rusové již velmi malé množství přesných raketových systémů a chtějí vsadit spíše na přímý kontaktní boj. "My se ale nemůžeme zastavit, protože vleklý konflikt znamená pomalou smrt Ukrajiny," uvádí v rozhovoru pro agenturu Associated Press.

"Rusko rozhodně mění taktiku, což je založeno na vyčerpání zdrojů a raket Ruské federace," uvádí v rozhovoru Mychajlo Podoljak. | Video: Associated Press

Rusko podle Podoljaka postupně mění taktiku vzdušných útoků. Používá střely bez výbušných hlavic a balóny, aby oklamalo ukrajinskou protivzdušnou obranu. Kreml chce také využít toho, že Ukrajina disponuje menším množstvím živé síly na bojišti, míní Podoljak. I kvůli tomu se podle něj teď uchylují k přímým střeleckým bojům.

"Proto říkáme našim partnerům, že ne bezdůvodně chceme využít matematiku této války," uvádí v rozhovoru. "Potřebujeme rakety dlouhého doletu, protože klíčová stanoviště a soustředění ruských mobilizovaných jednotek jsou ve vzdálenosti 100 až 200 kilometrů od frontové linie," dodává.

V souvislosti s tím vyzývá západní politické elity, aby neváhaly a Ukrajině dodaly co nejrychleji potřebné zdroje, které napomohou k rychlejšímu konci války. Na frontě podle něj mnozí Ukrajinci stále stojí proti "masivnímu počtu" mobilizovaných Rusů bez potřebných zbraní. Vleklý konflikt navíc dle jeho slov není pro Ukrajinu výhodný a může vyústit v rozklad tamní společnosti.

"Rusko ale obnovy bude schopno. Rusko má času dost. A proč? Oni budou žít v chudobě. Vždycky tak žili. Nepotřebují pohodlí. Mohou žít v táborech. Mohou žít v izolaci, ale budou mít stále větší motivaci jít někam zabíjet. Jejich cílem bude zničit Evropu," apeluje Podoljak. "A proto nemáme čas, protože oni mohou zmobilizovat všech 140 milionů," dodává.

Velkou sílu Ukrajiny ale vidí v odhodlanosti a semknutí jejích obyvatel, kteří nepřestávají proti nepříteli bojovat. To mimo jiné považuje za jeden z důvodů, proč Rusko nakonec prohraje. "Naše země nemůže být zničena, protože vždycky bude mnoho lidí, kteří budou proti tomu, aby byla zničena, a kteří nikdy nekleknou a budou vždycky připraveni převzít nějakou odpovědnost," zdůrazňuje.

Pravá ruka Zelenského

Moskva nicméně problémy s dodávkami zbraní nepřiznala. Ve čtvrtek vypálily ruské síly na Ukrajinu 36 střel a ukrajinské baterie protivzdušné obrany sestřelily 16 z nich - což je nižší ukrajinská úspěšnost než při některých předchozích ruských úderech, připomíná AP. Úder podle ukrajinských představitelů zasáhl cíle na řadě míst a zahynula při něm devětasedmdesátiletá žena.

Analytici amerického Institutu pro studium války (ISW) upozorňují, že cílem ruských vojsk je dobýt Bachmut před 24. únorem, kdy uplyne první výročí rozpoutání války. To by ale vyžadovalo výrazně rychlejší postup, než jaké bylo tempo v posledních měsících. Bližší realitě se expertům zdá pragmatický odhad šéfa ruských žoldnéřů Jevgenije Prigožina, že jeho bojovníci obklíčí Bachmut do března či dubna.

Podoljak, který se narodil na Ukrajině, ale značnou část svého života strávil v Bělorusku, figuruje jako poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského od dubna 2020. Do širšího povědomí se dostal se začátkem ruské invaze na Ukrajinu a v současnosti se řadí se k nejznámějším světovým poradcům. Stojí za celou informační politikou ukrajinské prezidentské kanceláře a tvoří Zelenského obraz v médiích. Svou kariéru začal jako novinář, v roce 2006 si poté založil poradenskou společnost, která se zaměřovala na strategickou a krizovou komunikaci.