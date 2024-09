Satan selhal, co bude dál? Putinova nejničivější jaderná zbraň budí pochybnosti

Po testovacím odpalu střely Sarmat zůstal v Rusku jen velký kráter. Neúspěch vývoje rakety, která by měla být nejničivější atomovou zbraní na světě, to ale neznačí. "Stejně jako v minulosti to Rusové překonají a Sarmat do výzbroje zařadí," říká pro Aktuálně.cz odborník na jaderný arzenál Vlastislav Bříza.

Od začátku vývoje rakety Sarmat v roce 2018 proběhly už tři testy. Hned první byl úspěšný, další dva ne. Ten vůbec poslední se uskutečnil v uplynulých dvou týdnech na kosmodromu Pleseck vzdáleném asi 800 kilometrů severně od Moskvy, jak ukázaly satelitní snímky pořízené společností Maxar. Firma se domnívá, že střela vybuchla buď krátce po zažehnutí, nebo po ihned odpálení a vytvořila 62 metrů velký kráter.

"U zničeného odpaliště hoří menší požáry v lesích a zůstávají tam čtyři hasičská auta," zanalyzovala snímky podle amerického listu New York Times satelitní společnost.

Přestože by to mohlo značit, že se Rusku nedaří, odborník na jaderné zbraně Vlastislav Bříza je přesvědčen, že Kreml ji nakonec do svého arzenálu zařadí.

Současný neúspěch je daný tím, že těžká mezikontinentální balistická střela je mimořádně konstrukčně složitá. "Znamená to, že před jejím zavedením do výzbroje musí projít řadou zkoušek, včetně těch neúspěšných," vysvětluje odborník pro Aktuálně.cz.

Podobně na tom byla i ruská raketa Bulava odpalovaná z moře, jejíž vývoj se potýkal s problémy celou dekádu. "Spekulovalo se, jestli se vůbec dostane do výzbroje, ale Rusové to dokázali překonat. Stejně tak to překonají s raketou Sarmat," domnívá se Bříza. "Teď dojde jen k oddálení rozmístění raket do jednotek," míní.

500krát horší než Hirošima

Když ruský prezident Vladimir Putin vývoj oznamoval, označil Sarmat za skutečně unikátní zbraň. Pravdu měl podle Břízy v tom, že žádná jiná země na světě těžké mezikontinentální balistické rakety nemá. Zbraň si navíc Rusko vyrábí "od A do Z" a vývojem navazuje na střelu Vojvoda, kterou má v arzenálu od konce 80. let minulého století.

Už ta byla označovaná za nejničivější jadernou zbraň světa, pro kterou má NATO označení Satan. Sarmat je přezdívaná Satan II. "To je strašně výstižné," hodnotí název analytik. "'Raketa je schopná donést na cíl až deset nezávisle naváděných hlavic. Každá obrovská hlavice má sílu 750 kilotun, což odpovídá pětisetnásobku hirošimské jaderné bomby," popisuje. "Jedna tahle zbraň by zlikvidovala život ve střední Evropě," odhaduje.

Sarmat by měla mít dolet až osmnáct tisíc kilometrů. "Je schopna zasáhnout jakékoliv místo na světě," líčí Bříza. Zbraň je zároveň sofistikovaná, takže by měla mít i manévrovací schopnosti a dokáže kolem sebe vrhat klamné cíle. "Dokáže efektivně překonat americký protiraketový deštník, takže nahrazení Vojvody nebude jen kvantitativní, ale i kvalitativní," doplňuje.

Vývoj srovnatelný s USA

Důvod, proč Rusko nový typ střel vyvíjí, je podle Břízy prozaický. "Raketa Satan I byla vyvíjena a vyráběna v době Sovětského svazu na Ukrajině. Kvůli tomu, že je Ukrajina všechny vyrobila, dodala a spravovala, byla odpovědná i za náhradní díly, za komponenty a případné poruchy," uvádí a dodává, že tato spolupráce fungovala až do roku 2014. Po anexi Krymu ale Kyjev od spolupráce odstoupil.

"Jednotlivé prvky proto pomalu dosluhují a nemají servis. Rusku nezbylo nic jiného, než aby mělo svoji vlastní raketu, která bude nezávislá na ukrajinské raketové škole. To je důvod, o kterém prezident Putin a Rusko mlčí," líčí.

Kreml do vývoje raket investuje dekády a ruské jaderné síly strategického určení, pod které vývoj spadá, nebyly podfinancované ani po rozpadu Sovětského svazu. Jejich rozpočet zároveň nabobtnal po začátku invaze na Ukrajinu, problém nemají ani s hledáním lidských zdrojů. "Je prestiž sloužit v ruských strategických jaderných silách. Většina z těch, co v nich jsou, pochází z ruských elit a dobře situovaných rodin. Síly strategického určení jsou na světové špičce - na úrovni Spojených států," vysvětluje bezpečnostní analytik.

Přestože USA nemají tak ničivé jaderné zbraně, jaké vyvíjí Rusko, jsou podle Břízy dostatečně silné, aby Kreml od použití Satanů odradily. "Raketa je ve vojenském konfliktu nepoužitelná, protože má tak velkou ničivou sílu, že by znamenala devastaci obrovského území a nutnou odpověď z druhé strany. Západ by Rusko vymazal z mapy. To je přesně to, čemu se říká systém vzájemného zaručeného zničení," popisuje Bříza.

"Když umíte s jadernými zbraněmi dobře zacházet, stanou se pojistkou proti vypuknutí třetí světové války," upozorňuje.

Video: Bříza o nebezpečí pro Ukrajinu: Jde o miliony granátů, potvrdily je satelitní snímky (11. 7. 2024)