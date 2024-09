Myslí si, že to neuděláme. Putinovi propagandisté mají "plán", jak vyděsit Západ

Ruští propagandisté v pořadu Mjesto vstreči (Místo setkání) vysílaném na televizi NTV vyjádřili znepokojení nad tím, jak Západ přistupuje k jaderné hrozbě. Ve vypjaté atmosféře někteří z hostů naznačovali, že západní politiky přesvědčí až konkrétní útok, třeba i menšího rozsahu. Rusko mezitím oznámilo úpravy jaderné doktríny.

"Děsí mě, že právě teď se nějakým způsobem neutralizuje jaderná hrozba," prohlásil v pořadu moderátor Andrej Norkin. "Celá desetiletí jsme věděli, že na nás nikdo nepůjde, protože máme jaderné zbraně. Nyní naši nepřátelé věří, že jaderné zbraně nikdy nepoužijeme, protože si uvědomujeme, že přijde odpověď - tedy vzájemné zničení," přemýšlel nahlas novinář televize, kterou vlastní Kremlem řízený plynárenský gigant Gazprom.

Ruský politický analytik Andrej Sidorčik, který je prokazatelným stoupencem režimu Vladimira Putina a který pravidelně vystupuje v diskuzních pořadech nejen státní televize Rossija 1, šel ve svých výrocích ve studiu ještě dál.

"Dnes už nestačí mít jaderné zbraně. Musíte jasně přesvědčit své protivníky, že je určitě použijete, když to považujete za nutné. U Američanů o tom nikdo na světě nepochybuje. (…) Mluvíme prakticky s šílenci. Celá ta jejich hra stojí na tom, že si myslí, že to neuděláme. Ale to se zhroutí, když se ta bomba objeví a vybuchne," prohlásil v pořadu. V následné debatě také zaznělo, že útok by mohl být veden například na ukrajinský Lvov. Část debaty můžete zhlédnout v úvodním videu tohoto článku, obsáhlejší verze je ke zhlédnutí zde.

Vyjádření ve studiu přišla krátce poté, co Rusko oznámilo, že chystá změny ve své jaderné doktríně. Rozhodnutí dle náměstka ministra zahraničí Sergeje Rjabkova "souvisí s eskalačním kurzem našich západních protivníků". Práce na změně doktríny jsou podle něj v pokročilé fázi. Ruští představitelé již v minulých měsících o možných změnách doktríny hovořili, Rjabkovova slova jsou však dosud nejjednoznačnějším vyjádřením, že ke změnám skutečně dojde.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov tento týden uvedl, že si Západ zahrává s ohněm a varoval před 3. světovou válkou. Západ obvinil, že se snaží válku na Ukrajině eskalovat, když uvažuje o tom, že by Ukrajině povolil použít zbraně, které od něj získala, k útokům v hloubi ruského území.

Podle dosavadní jaderné doktríny by ruská armáda jaderné zbraně použila v případě jaderného útoku nebo takového útoku konvenčními zbraněmi, který by představoval existenční ohrožení ruského státu. Od začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu někteří zastánci tvrdé linie v Rusku mluví o tom, že Moskva by kritéria nasazení jaderných zbraní měla rozvolnit.

