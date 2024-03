Ruské střely dopadly v Oděse jen 150 metrů od Zelenského a řeckého premiéra

Jihoukrajinské přístavní město Oděsa ve středu zasáhly ruské střely, útok si vyžádal mrtvé a zraněné. Na tiskové konferenci s řeckým premiérem Kyriakosem Mitsotakisem, který ve středu Oděsu navštívil, to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Střely dopadly nedaleko místa, kde se nacházela kolona s oběma lídry, napsal řecký deník Proto Thema s odkazem na zdroje blízké řecké vládě. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že v Oděse zasáhlo hangár s bezpilotními čluny ukrajinského námořnictva.

Rusko zahájilo útok na Oděsu v 11:43 místního času (10:43 SEČ), krátce před setkáním Zelenského s Mitsotakisem. Střely dopadly asi 150 metrů od místa, kde se v tu dobu nacházela řecká delegace i Zelenského kolona. Není jasné, kde přesně byl v tu dobu Zelenskyj, píše server Meduza.

Z řecké delegace nikdo nebyl zraněn, uvedly zdroje deníku Proto Thema. "Všichni jsme v pořádku," řekl člen řeckého kabinetu Stavros Papastavru.

Útok později na tiskové konferenci po jednání s Mitsotakisem potvrdil i Zelenskyj, podle kterého jsou ve městě v důsledku útoku mrtví a zranění. Podrobnosti nesdělil, mluvčí ukrajinského námořnictva Dmytro Pletenčuk ale později podle listu Ukrajinska pravda uvedl, že při útoku zahynulo pět lidí.

Rusko následně útok na Oděsu potvrdilo, aniž by se vyjádřilo k mrtvým a zraněným. Ruské síly podle ministerstva obrany zasáhly hangár v průmyslové části přístavu, píše agentura RIA Novosti. "Splnili jsme cíl. Zasáhli jsme objekt," uvedlo ministerstvo.

Zelenskyj a Mitsotakis dnes spolu navštívili obytný dům, který o víkendu zasáhl ruský dron. Nálet si vyžádal 12 mrtvých včetně pěti dětí. Během prohlídky se rozezněly sirény a oba lídři na cestě ke svým vozidlům uslyšeli velký výbuch, uvedl podle Reuters řecký premiér.

"Myslím, že je to pro nás nejživější připomínka toho, že je zde opravdová válka," řekl na tiskové konferenci Mitsotakis, pro kterého je to první návštěva Ukrajiny od začátku války. Premiér následně vyzval další evropské představitele, aby do země podnikli cestu a přesvědčili se na vlastní oči o dopadech války na civilisty.

Řecko má v Oděse svůj konzulát. Předloni v dubnu konzul Dimitris Dochtsis uvedl, že v přístavním městě a jeho okolí žije zhruba 2500 Řeků.