Ruská pomsta v Černobylu: Vojáci v Rudém lese nastražili miny i pasti z granátů

Volejbalistky Prostějova slaví po čtyřech letech celkově jedenáctý titul. Až pátý tým dlouhodobé části vyhrál čtvrté finále nad KP Brno 3:1, stejným poměrem ovládl i sérii a je překvapivým mistrem extraligy. Už šestnácté ligové zlato vybojoval trenér Miroslav Čada.

Prostějov je prvním celkem novodobé historie, který získal titul poté, co v základní části obsadil páté místo. Hanačky ve vyřazovací části prohrály jen třikrát; v semifinále zdolaly obhájkyně titulu z Liberce 3:1 na zápasy a skvělý finiš sezony dovršily ve finále proti vítězi Českého poháru KP Brno.

Trenér Čada byl u všech dosavadních titulů Prostějova a pětkrát slavil první místo s letošním finálovým soupeřem z Králova Pole, poprvé v roce 2002. Brňanky, které hrály o zlato po dvanácti letech, dovedl k jejich dosud poslednímu titulu v roce 2007.

"Dnes to hodně bolelo, ale přesto jsme byli lepší. V závěru už soupeř moc neútočil, my jsme k tomu taky sklouzávali, nechtěli jsme kazit a to se povedlo," řekl Čada.

"Prohra vždycky mrzí, ale to nesnižuje nijak celou sezonu, která byla nádherná. Jsme smutní ve stínu této porážky, ale až vše zhodnotíme, zůstane velká radost a perspektiva," poznamenal kouč Brna Richard Wiesner.

V dnešním čtvrtém finále zřejmě na oba celky dolehla tíha okamžiku a z toho plynoucí nervozita. Domácí volejbalistky nastoupily s velkou kuráží, hru postavily na servisu a tvrdém útoku, takže první dějství snadno ovládly.

Jenže psychickou výhodu z toho nezískaly. Začaly chybovat na příjmu, z útoku se vytratila přesnost i razance. Brňanky vedly ve druhé sadě už 21:13, ale i tak musely ve finiši pořádně zapnout. Výsledková houpačka pokračovala i v dalším průběhu. Prostějov zase opět začal dominovat na síti a šestibodový náskok z úvodu setu už nepustil.

Podobně jako ve třetím utkání byly prostějovské hráčky jeden set od zisku titulu. Tentokrát už ale šanci nepustily. Soustředěnou hrou získávaly náskok, bodově opět řádila univerzálka Karin Šunderlíková, pod jejíž taktovkou došel tým i přes velkou snahu Brňanek k titulu.

"Je to pro mě něco neskutečného, brala bych jakoukoliv medaili a toto je sen," řekla slovenská reprezentantka a nejlepší hráčka finálové série, která přitom Prostějov posílila až v lednu.