Putinův výrok o "chybné" invazi do Československa? Nenechte se zmást, míní analytik

Vladimir Putin na ekonomickém fóru ve Vladivostoku uvedl, že poslat do Československa v roce 1968 tanky byla chyba. Jeho prohlášení neznamená žádnou revizi ruského přístupu vůči Česku, tvrdí analytik Asociace pro mezinárodní otázky Pavel Havlíček. "Určitě bych to neprezentoval jako něco, čímž se Putin snaží nějak zjemnit přístup k Česku, nebo zlehčit některé vyhrocené otázky," říká.

"Vyslání sovětských tanků do Maďarska a Československa byla chyba," prohlásil Putin.. | Video: Reuters

Skutečnost, že Česká republika Kreml kvůli Putinově prohlášení už nezajímá, lze podle odborníka na Rusko a východní Evropu považovat za "sci-fi". "Putin nás má minimálně v nějaké myšlenkové mapě světa, toho západního. Častokrát je Česko ze strany Ruské federace prezentováno jako lokaj Bruselu a Washingtonu nebo jako ten štěkající pes, kterého západní velmoci posílají, aby radikálně vystupovalo proti Rusku," vysvětluje Havlíček.

I proto Putin Českou republiku rozhodně nevnímá pozitivně. "Jde i o ty eskalace v posledních letech, zejména třeba v souvislosti s aférou Vrbětice. Českou republiku po té kauze Rusko jako první evropskou zemi prohlásilo za ‚nikoli přátelskou‘ zemi. Je tak vidět, že je ruský přístup vůči Česku velmi radikální, pro ruskou diplomacii jsme jedním z iritujících prvků. Jsme také společně s Polskem a Pobaltím zemí, do kterých se obzvláště ráda strefuje ruská propaganda," popisuje analytik.

Reakce na přepsané ruské učebnice

Putinovo prohlášení o tom, že bylo chybou poslat v roce 1968 tanky do Československa, stejně jako se nemělo potlačit maďarské povstání v roce 1956, je podle Havlíčka především reakcí na nedávnou diskuzi a kritiku ohledně nových historických učebnic v Rusku. V těch se začalo objevovat, že tanky v roce 1968 do Československa přijely na pomoc a v roce 1956 nešlo v Maďarsku o revoluci, ale vzpouru fašistů. Právě tyto dějinné události, které si Rusové sami přepsali, vyvolaly před několika týdny vášnivou diskuzi.

"Ono se zdá, že tohle vyjádření přichází teď ve Vladivostoku jakoby odnikud, ale to je jen zdánlivé. Protože třeba v Maďarsku, které je vnímáno spíše jako proruská země, poměrně značně rezonovala ta událost s ruskými učebnicemi. Hodně Maďarů, kteří jsou provládní a méně kritičtí vůči Kremlu, se proti tomu vymezilo," uvedl odborník, který se Ruskem dlouhodobě zabývá.

Výrok bude rezonovat spíše na Slovensku

V Česku nebude mít podle něj Putinův výrok příliš velký efekt. "Máme tady velmi malé jádro lidí, kteří jsou otevřeně proruští, řekl bych, do té míry, že skutečně replikují ty otevřené prokremelské narativy. Větší otázky mám ohledně toho, jak to bude rezonovat na Slovensku, protože tam je společnost v těchto tématech mnohem více rozdělená. Takže tato Putinova prohlášení měla možná spíše směřovat na Slovensko a do Maďarska," říká Havlíček.

Výroky ruského prezidenta mohou ale v Česku využít dezinformátoři jako je Jindřich Rajchl nebo antisystémoví politici jako třeba Tomio Okamura. "Tito lidé se chytnou všeho. Neřeší, jaký je každodenní přístup ruského státu a ruské propagandy vůči těmto státům. Chytají se jednotlivostí, které pak dokážou replikovat v těch vlastních informačních tocích. Pro ty kruhy, které jsou více či méně otevřeně proruské, to bude určitě něco, co budou v budoucnu rádi připomínat," uzavírá analytik.

