"Je to zoufalé a zarážející." Návštěva Kima o Rusku ukazuje víc, než by Putin chtěl

Vůdce KLDR Kim Čong-un dorazil do Vladivostoku, aby se sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Podle politologa Jamese D. J. Browna z Temple University v Japonsku bude hlavním tématem schůzky zbrojení. "Na ruské straně je cítit skutečná nouze. Rusko usiluje mimo jiné o dovoz dělostřeleckých granátů ze Severní Koreje," říká profesor politologie.

Kim Čong-un se s Putinem sejde na summitu, který byl podle amerického deníku New York Times naplánován na okraj ekonomického fóra ve Vladivostoku. Dříve šlo z hlediska zahraničních návštěv o poměrně prestižní událost. Letos spíše potvrzuje izolaci Ruska a pád na diplomatické dno.

"Myslím, že je ta schůzka spíše projevem zoufalství. Je zarážející, jak moc se Východní ekonomické fórum změnilo. Před několika lety se ho účastnili vedoucí představitelé ekonomických mocností, třeba japonský premiér Abe se ho účastnil čtyřikrát, dorazili i indický premiér nebo prezident Jižní Koreje. Letos se ho ale zúčastní jediný národní vůdce, a to Kim Čong-un," uzavírá politolog.

Rusko v agresivní okupaci Ukrajiny spotřebovalo obrovské množství svých zásob dělostřeleckých granátů a potřebuje je doplnit. "To je tedy to, co Rusko od Severní Koreje požaduje, možná spolu s dalšími zbraněmi, jako jsou protitankové střely," vysvětluje Brown a dodává, že Severokorejci budou pravděpodobně doufat, že výměnou za granáty od Ruska získají pomoc v oblasti vojenských technologií.

Podle predikcí politologa dojde k dohodě mezi Kim Čong-unem a Putinem a Severní Korea Rusku dělostřelecké granáty nejspíše poskytne. "Domnívám se ale, že Rusové budou chtít Koreji dodat spíše potraviny, energie. Myslím, že se s poskytováním špičkové vojenské techniky se budou, alespoň veřejně, držet zpátky. Protože pokud by ji poskytli a Severní Korea by ji pak použila k agresivnímu kroku, například proti Jižní Koreji, dopadlo by to pro ruskou stranu velmi špatně," popisuje profesor politologie.

Jestliže Severní Korea skutečně přistoupí k dodání dělostřeleckých granátů Rusku, může kvůli případnému porušení několika rezolucí OSN očekávat odezvu ze strany USA, Francie, Jižní Koreje nebo Japonska. "Problém je, jaké reakce jsou skutečně možné? Na Severní Koreu je již uvaleno tolik sankcí, že již dochází k tak malému zapojení země, že to skutečně znamená, že zbývá jen málo pák, za které by se dalo zatáhnout," říká Brown.

Několik analytiků, které citovala agentura AP, uvedlo, že by KLDR mohla mít desítky milionů dělostřeleckých granátů a raket, které by znamenaly velkou pomoc pro ruskou armádu. Jiní experti jsou ale přesvědčeni, že schůzka Kima s Putinem bude mít spíš symbolický význam a nebude znamenat zahájení zásadnější vojenské spolupráce.

Putin ve Vladivostoku prohlásil, že okupace Československa v roce 1968 byla chybou (12. 9. 2023):