Pseudomedicínský pamflet, útočí Fico na psychiatry. Český expert se jich zastal

Uplatněte sebereflexi a zvažte odchod z vrcholné politiky, žádá bezmála 300 slovenských psychiatrů a psychologů podepsaných pod otevřeným dopisem Robertu Ficovi. "Je to hrubé zneužití vaší profese k politickým účelům. Nepochybuji ani na vteřinu, že podpoříte pokus opozice o slovenský majdan," reaguje ostře slovenský premiér.

Jména bezmála 300 slovenských psychiatrů a psychologů najdete pod otevřeným dopisem, který byl adresován premiéru Robertu Ficovi v neděli před polednem. Autory jsou dva profesoři, Jozef Hašto (psychiatr) a Anton Heretik (psycholog). Na Slovensku jde již o druhý případ, kdy předsedovi vlády píšou odborníci na duševní zdraví. V roce 1998 dostal podobný dopis Vladimír Mečiar, podepsala jej tehdy drtivá většina účastníků sjezdu slovenských psychiatrů.

Ten současný kritizuje Ficův "mocensko-autoritativní styl", manipulaci s fakty a klamání veřejnosti, útoky na opozici a novináře, polarizaci společnosti a neúctu k demokratickým hodnotám. Především pak varuje před neblahými dopady Ficova chování na emoční atmosféru ve společnosti a na nebezpečí pro slovenskou demokracii i mezinárodní postavení země. Autoři na závěr doufají v premiérovu sebereflexi, korekci politického jednání, včetně zvážení odchodu z vrcholné politiky.

Robert Fico na sebe nenechal dlouho čekat a hned večer profesorům ostře odpověděl na svém facebookovém profilu. Dopis označil za "pseudomedicínský pamflet", jenž představuje snahu jej politicky zdiskreditovat poté, co se nezdařil pokus o atentát na jeho osobu.

"Protože jsem přežil, rozhodli jste se vy, politicky angažovaní psychiatři a psychologové, že to zkusíte a sdělíte slovenské veřejnosti stav mé duše," píše Fico na Facebooku. Dodává, že nejde o pouhé vyjádření osobního názoru, ale o "hrubé zneužití profese k politickým účelům".

K tomu se pro Aktuálně.cz vyjádřil Jan Širůček, psycholog z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. "Pokud bychom se bavili o situaci, kdy by někdo Roberta Fica na dálku diagnostikoval anebo snad naznačoval, že má poruchu osobnosti či nějaké psychiatrické onemocnění, pak by se dalo hovořit o neetickém jednání. To ovšem signatáři z řad psychologů a psychiatrů nijak nedělají."

Dopis je podle Širůčka třeba vnímat jako projev skupiny občanů, kterou nelze vylučovat z možnosti veřejně vyjádřit svůj postoj vůči premiérovi. "To vyjádření je naprosto legitimní. Není důvod, proč by měla být konkrétní skupina lidí - na základě nějaké odbornosti - vyloučena z možnosti vyjádřit své znepokojení. Navíc popisují skutečnosti, které jsou zcela zjevné z veřejných vystoupení slovenského premiéra," doplňuje psycholog.

Nicméně sám Fico otevřený dopis odborníků na duševní zdraví jako součást demokratické diskuse rozhodně nevnímá. Jeho autory a signatáře obviňuje z toho, že otevřeně podporují protizákonné metody diskreditace úspěšných politiků, které "lidé jako vy" nemohou porazit v demokratické soutěži. Na závěr naznačuje, že příznivci otevřeného dopisu v budoucnu podpoří pokus o státní převrat.

"Nepochybuji ani na vteřinu, že podpoříte pokus opozice o slovenský majdan, na kterém slovenská opozice s plnou podporou nevládních organizací financovaných ze zahraničí a protislovenských médií usilovně pracuje," reagoval Fico.

V sobotu 18. ledna zveřejnila své stanovisko k situaci v zemi také Slovenská komora psychologů. Ta především varuje před nebezpečím "normalizace násilí ve veřejném diskurzu" a vyzývá k umírnění antagonismu a vyhrocené rétoriky. Výměna premiéra s psychiatry a psychology ovšem změnu k lepšímu zatím nevěští.