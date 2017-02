Řidič najel v Londýně na chodník a zranil pět lidí. Třetí podobný incident během dvou dnů

před 21 minutami

Pět chodců zranil řidič osobního auta, který vjel ze silnice na chodník na jihu Londýna. Zraněné sanitky převezly do nemocnic, řidiče policista zadržel na místě. Policie nedává čin do souvislosti s terorismem. Incident se podle televize BBC stal krátce před půl desátou ráno v ulici Bromley. Auto napřed najelo do zdi, pak narazilo do skupiny chodců. Je to už třetí podobná událost během víkendu. V sobotu v německém Heidelbergu řidič na pěší zóně jednoho člověka zabil a dva zranil, v New Orleans v USA dodávka zranila 28 lidí. Její řidič byl podle policie opilý.

autoři: ČTK, Zahraničí