Řidič najel v New Orleans dodávkou do masopustního průvodu. Zranil 21 lidí

před 21 minutami

Při masopustním průvodu v americkém městě New Orleans najel muž s autem do davu lidí. Televize CNN informovala, že zraněných je nejméně jedenadvacet, z toho pět osob vážně. Policie uvedla, že zadržela jednoho podezřelého a že zřejmě nešlo o teroristický čin. V sobotu večer místního času v centru města. muž s dodávkou nejprve narazil do dvou aut a poté do davu diváků, kteří přihlíželi masopustnímu průvodu. Podle svědků byl řidič pod vlivem alkoholu, nebo drog. Podobný incident se stal v sobotu odpoledne v německém Heidelbergu, kde pětatřicetiletý muž najel s osobním autem do skupiny lidí na chodníku. Tři lidi zranil a třiasedmdesátiletý Němec zraněním v nemocnici podlehl.

autoři: ČTK, Zahraničí