Kdo to řekl? Rusové dodnes zuří, vzkaz z prvního dne invaze vešel do dějin

Jednadvacetiletý Jurij Kuzminskij patřil mezi ukrajinské obránce Hadího ostrova, kteří padli do ruského zajetí hned první den invaze. V reportáži Rádia Svobodná Evropa popisuje, jakým způsobem ho Rusové mučili, ale i to, jak se dozorci neúspěšně snažili najít ukrajinského vojáka, který je autorem slavného vzkazu ruské válečné lodi.

"Bezdůvodně do nás kopali nebo nám pouštěli elektrický proud do genitálií. Mě bili obuškem do spodní části zad. Měl jsem pak se zády problémy. Následovalo dalších dvacet ran obuškem. Poté ho odložili a dali mi elektrošoky na nohy a ruce, páteř a krk," popisuje v reportáži Kuzminskij. Společně se svými kolegy čelil opakovaným výslechům, během nichž chtěly ruské síly vypátrat muže, který při obraně Hadího ostrova poslal nepřátelské okupanty "do prde*e".

"Řekl jsem jim, že to byla pohraniční stráž. Důstojník FSB na to řekl: 'Opravdu?' Řekl jsem: 'Ano.' On odvětil: 'Ale pohraničníci říkají, že to byla námořní pěchota.' Řekl jsem: 'Já nevím. Nic jsem neviděl ani neslyšel.'" vzpomíná Kuzminskij. Některé vojáky si dle jeho slov ruští dozorci dokonce nahrávali, aby mohli následně analyzovat jejich hlasy.

Kuzminskij strávil v ruském zajetí devět měsíců. Na svobodu se dostal během výměny vězňů v listopadu loňského roku. "Byly to slzy radosti, když všechno konečně skončilo. Byl to konec. Byl to okamžik, o kterém jsem snil každou noc," dodává rozklepaným hlasem. Z ruského zajetí si odnesl psychické i fyzické trauma, nyní kvůli tomu podstupuje intenzivní rehabilitaci. Navzdory svým rozsáhlým problémům se ale chce v budoucnu k vojenské službě vrátit.

Rusko obsadilo malý, ale strategicky významný Hadí ostrov v první den invaze na Ukrajinu, která začala loni 24. února. Ostrůvek ležící zhruba 150 kilometrů jižně od Oděsy se stal symbolem ukrajinského odporu, když tamní posádka nevybíravými slovy odmítla ruské výzvy ke složení zbraní. Ruští námořníci se z křižníku Moskva představili jako "ruská válečná loď". Na jejich povel Ukrajincům, aby se vzdali, jim ale jeden z pohraničníků odpověděl: "Ruská válečná lodi, jdi do prde*e."

Hadí ostrov se později stal i symbolem obratu ve válce, když Ukrajinci donutili ruskou posádku na konci června ke stažení. Ukrajinská vlajka nad Hadím ostrovem opět zavlála 4. července. Osvobození Hadího ostrova podle Kyjeva zásadně přispělo k uvolnění vývozu ukrajinského obilí z černomořských přístavů, které od vypuknutí války blokovalo Rusko.

