Ve vysílání prokremelské televize Rossija 1 vystoupil minulý týden Michail Chodarjonok, ruský plukovník ve výslužbě, s varováním proti chystané ukrajinské protiofenzivě. Ukrajinci podle něj nyní hromadí západní zbraně, které se brzy chystají ve velké míře použít. A to s jediným cílem - omráčit, paralyzovat a rozdrtit všechny ruské jednotky a velitelská stanoviště, zdůraznil Chodarjonok.

V pátečním vydání diskusního pořadu 60 minut Chodarjonok opakovaně vyjádřil své obavy ohledně očekávaného nepřátelského protiútoku. "Cílem této (ukrajinské) operace je dosáhnout rozhodujících výsledků v co nejkratším čase, dosáhnout pobřeží Azovského moře, rozdělit naše skupiny a po částech je zničit," uvedl bývalý plukovník protivzdušné obrany.

Ukrajinci dle jeho informací nyní na bojišti nepoužívají tak velké množství zbraní dodaných ze Západu, jakými jsou například americké raketomety HIMARS. "Je to náznak toho, že je možné, že dodávky tohoto typu vojenského vybavení probíhají, hromadí se a budou použity, jak říkáme, v operačním množství," uvedl Chodarjonok. "Samotný plán útočné operace … je založen na třech slovech - omráčit, paralyzovat a rozdrtit čili zničit všechna (naše) velitelská stanoviště, komunikační uzly, sklady, zásobovací linky," dodal.

Ukrajina by mohla do protiofenzivy přejít v dubnu nebo květnu, až pro to nastanou výhodnější povětrnostní podmínky, uvedl ve středu ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov. Do boje Ukrajinci nasadí tanky Leopard, které do země zmítané válkou dorazily z Polska, Německa nebo Portugalska. Ukrajinští vojáci, kteří už absolvovali výcvik v jejich ovládání, se podle Reznikova nyní cítí, jako by ze "žigulíka" přesedli do mercedesu.

Chodarjonok v minulosti dlouhá léta působil v protivzdušné obraně a poté na vysokých pozicích v ruském generálním štábu. Jako vojenský a bezpečnostní expert je známý svou kritikou vůči ruskému ministerstvu obrany. Ještě před začátkem války na Ukrajině zveřejnil pesimistickou prognózu ohledně chystané invaze, v níž zpochybňoval schopnosti ruské armády.

V květnu loňského roku vzbudil pozornost západních médií, když ve stejném pořadu vystoupil s mimořádnou kritikou invaze na Ukrajinu. Tehdy zpochybňoval informace, které o válce Kreml šíří, a vyzýval diváky, aby se na invazi na Ukrajinu dívali v širším kontextu. "Celý svět je prakticky proti nám. I když si to nechceme připustit," zdůraznil Chodarjonok.

