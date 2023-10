"Neodpustil bych si, kdybych zůstal v New Yorku." Izraelští záložníci míří do boje

Někteří byli na líbánkách, jiní na studiích v zahraničí, další si v jiných zemích budovali nový život. Když ale Izrael tento týden vyhlásil válku a povolal záložníky, jejich odezva byla rychlá a jednoznačná, napsala agentura Reuters.

"Všichni se vrací. Nikdo neříká ne," řekl 24letý Jonatan Steiner. Přiletěl z New Yorku, kde pracuje pro technologickou formu. V Izraeli se vrátil ke své staré vojenské zdravotní jednotce.

"Tohle je jiné, bezprecedentní. Pravidla se změnila," popsal novinářům agentury Reuters. Hovořil s nimi z místa nedaleko hranice s Libanonem, kde sídlí základna jeho pluku.

Izrael povolal 360 tisíc záložníků v reakci na sobotní útok stovek ozbrojenců Hamásu, kteří obsadili města, kibucy i vojenské základny nedaleko Pásma Gazy. Zabili více než 1300 civilistů a vojáků a dalších přes 2700 zranili.

Většina záložníků byla v době vydání povolávacích rozkazů v Izraeli. Šlo o největší povinnou mobilizaci od jomkipurské války v roce 1973. Část z nich však byla z různých důvodů v zahraničí, nechala všeho a spěchala zpět.

Třiadvacetiletý student medicíny v Litvě Nimrod Nedan řekl, že jeho přátelé a příbuzní při nečekaném útoku Hamásu buď zemřeli, nebo jsou pohřešovaní. "Nemůžu tady sedět a učit se medicínu, když vím, že moji přátelé bojují a má rodina potřebuje ochranu. Teď je můj čas," řekl Nedan.

Vrátili se, i když nemuseli

Stejně se cítí i 37letý L. K., který 13 let sloužil u letectva jako pilot a z bezpečnostních důvodů si přál být označen jen iniciály. Stejně jako Steiner pracuje pro technologickou společnost v New Yorku, odkud odjel od svých dětí i manželky a vrátil se do Izraele ke staré jednotce.

"Není jiné místo na světě, kde bych teď byl raději. Kdybych měl sedět ve svém rozkošném bytě na Upper West Side a tohle sledovat, nikdy bych si to neodpustil," řekl pilot.

Vojenská služba je povinná pro většinu Izraelců po dovršení plnoletosti. Muži musejí sloužit 32 měsíců, ženy 24. Většinu z nich poté může stát povolat jako záložníky až do jejich 40 let, ve výjimečných nouzových situacích i ve vyšším věku. V době války bojují po boku profesionálních vojáků.

Jonatan Bunzel dokončil povinnou část své vojenské služby letos, což mu dává výjimku z povinné mobilizace. Stejně jako mnoho Izraelců, kteří povinnou službu právě dokončili, se vydal na oslavu cestovat. Když Hamás zaútočil, byl Bunzel zrovna v Indii, a i když neměl povinnost se vrátit, stejně si zabalil kufry a vyrazil domů o pět měsíců dříve, než plánoval.

"Mojí bezprostřední reakcí byl samozřejmě šok a nevěděl jsem, co přesně mám dělat. Po několika hodinách se mi ale vyčistila hlava a prostě jsem věděl, že musím jet domů, zachránit svoji zemi, pomoct svým lidem, vykonat svůj úděl," řekl Bunzel.

Speciální lety

Cestu zpět do Tel Avivu byla nicméně snazší naplánovat než provést. Bunzel odletěl do Dubaje a zjistil, že zpět do Izraele nejsou žádné letenky. Místa v letadle pro něj a dva jeho kamarády nakonec zajistila nezisková organizace Laarec, která pomáhá Izraelcům s cestováním.

Jiní Izraelci se rozhodli spojit s místními konzuláty, které zařídily jejich bezplatný návrat do země. Americká média také informovala, že někteří jednotlivci - Američané - ve velkém nabízeli, že Izraelcům s povolávacím rozkazem koupí letenku zpět do vlasti u izraelské aerolinky El Al.

Zatímco mnozí zahraniční dopravci zrušili lety do Tel Avivu, izraelské aerolinky naopak navýšily počet zahraničních letů, aby dostaly lidi zpět do země. Armáda pak vypravila zvláštní lety do evropských měst, aby "posbírala" své vojáky.

K plánování návratu používají Izraelci skupinové konverzace na Whatsappu. V chatu sdílejí například informace o dostupných letech, popsal 26letý Jedidja Šalman. Muž byl zrovna v Thajsku na líbánkách, když útok propukl.

Hromadná mobilizace narušila Izraelcům nejen prázdniny, ale překopala i životy. Sedmatřicetiletý Oren Saar provozuje v New Yorku startup WoodSpoon na rozvoz jídla. V New Yorku žije s manželkou a třemi dětmi. Jako bývalý kapitán v izraelské armádě výzvu k návratu do země uposlechl okamžitě. Svým dětem ale neřekl, co dělá.

"Jsou ještě hodně mladé. A tohle není něco, co chcete vysvětlovat. Řekli jsme jim, že jedu do Izraele na pracovní cestu," řekl Saar a dodal, že udržet podnikání naživu v nepřítomnosti bude "obtížné".

"Ale víte co, když mí přátelé, rodina a země jsou v ohrožení, není pochyb o tom, jak se mám zachovat," prohlásil Saar.

