Reportér Aktuálně.cz z Izraele: Lidé jsou zhnuseni. Přejí si kompletní zničení Hamásu

"Zatímco v Gaze se ozývá spousta výbuchů a střel, tak vesnice na izraelské straně hranice jsou úplně tiché a opuštěné," říká reportér Aktuálně.cz Martin Novák, který místa zasažená válkou na Blízkém východě navštívil. Z Izraele pro Spotlight News popisuje, jak jsou lidé zhnuseni útokem Hamásu, který vraždil i ženy a děti, a přejí si jeho naprosté zničení.

Z oblastí v okolí Pásma Gazy se lidé evakuovali a nyní je na místě v podstatě jen armáda, popisuje reportér Aktuálně.cz region, který tento týden navštívil. Právě kibucy a vesnice u hraničního pásu byly nejsilněji zasaženy útokem Hamásu 7. října, při kterém zemřelo nejméně 1200 lidí a další stovky byly uneseny do Pásma Gazy.

"Do vesnic, které byly napadeny, se vrátilo jen málo lidí. Ono se ani není moc kam vracet, protože ty domy jsou zničené," říká Novák. Situace na hranici ale utichla. Izraelská armáda v reakci na útok Hamásu začala Pásmo Gazy silně ostřelovat a nyní už operuje i uvnitř palestinského území. Z Gazy už proto na Izrael téměř žádné rakety nelétají.

Jak ale vypadá situace uvnitř Pásma Gazy, se Novákovi odhaduje těžko, ačkoliv byl od oblasti jen kousek. "Izraelská armáda nepouští nikoho na místa, odkud by bylo do Gazy dobře vidět, protože chrání svoje pozice. Tak spíš než že bychom to viděli, tak to jen slyšíme," dodává. Nepřetržité ostřelování znělo, jako by mu hřmělo přímo nad hlavou.

Izrael ale odmítá, že by proti Hamásu zasahoval příliš tvrdě, zdůrazňuje novinář. Židovský stát teroristickou organizaci potřebuje zničit nebo výrazně oslabit a to jinak než rázným zásahem nejde. "Souvisí to i s naštváním, že to, co Hamás udělal, překročilo všechny meze, které si lidé dokázali představit."

Tvrdý zásah v Gaze jde ale přímo proti snaze zachránit rukojmí, kterých je v Pásmu Gazy stále asi 240, připomíná. "Otázka rukojmích je pro Izrael velmi emotivní záležitost hlavně proto, že tam jsou ženy a děti. Je to jen těžko slučitelné, protože když zničíte Hamás, co se stane s rukojmími?"

Stále vyhrocenější je situace na severní hranici s Libanonem, kam se Novák vydal později. "I tady jsou vesnice vylidněné a je tu jen armáda. Mluvil jsem například s vojáky, kteří si základnu udělali na fotbalovém hřišti." Rakety tam ale létají neustále.

