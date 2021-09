Německému městu uhlí a oceli zbyl hlavně fotbal. Integraci migrantů komplikuje covid

Hurikán Ida má v Louisianě o 11 obětí více, než se dosud předpokládalo. Celkem jich je 26. Úřady ve středu informovaly o dalších 11 úmrtích v New Orleans, které mají podle koronera souvislost s hurikánem. Devět z nově ohlášených obětí zemřelo "vinou extrémního horka během rozsáhlého výpadku proudu", bylo jim od 64 do 79 let, uvedla agentura AP s odvoláním na americké úřady. Další dva lidé se otrávili oxidem uhelnatým.

Úřady v New Orleans ve středu zrušily noční zákaz vycházení, který platil déle než týden kvůli hlášeným případům rabování. Lidé nesměli do ulic od 20:00 do 6:00 hodin. Ve městě se pomalu daří obnovovat dodávky elektřiny. Bez proudu podle AP ale stále zůstávají stovky tisíc lidí mimo velká města. Bez pitné vody je v Louisianě asi 44 000 lidí. Přibližně 3200 lidí se muselo dočasně uchýlit do státních provizorních ubytoven. Situace na jihovýchodě státu znemožnila návrat do lavic 250 000 studentům.