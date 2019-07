Rána pro kampaň #MeToo: Spacey má zničenou kariéru, ale soud ani vězení mu nehrozí

V lednu stanul hollywoodský herec Kevin Spacey poprvé před soudem kvůli obvinění ze sexuálního obtěžování osmnáctiletého muže. Ve středu ale americká prokuratura jeho obvinění stáhla. Důvodem byl samotný mladík, který začátkem července odmítl dál vypovídat. Oscarový herec do vězení nepůjde. I dál ale zůstane jedním ze symbolů kampaně #MeToo.

Kdyby byl Kevin Spacey usvědčen, hrozilo by mu pět let ve vězení a byl by registrován coby sexuální delikvent. Teď ale nejspíš zůstane jen obětí kampaně #MeToo, která má motivovat oběti sexuálního násilí, aby nemlčely a bránily se.

Spacey byl podezřelý hned z několika sexuálních napadení. K soudu se dostalo až obvinění z obtěžování tehdy osmnáctiletého mladíka, které se mělo odehrát před třemi lety v baru na americkém ostrově Nantucket. Původně s ním přišla matka muže, který v podniku pomáhal v kuchyni. Spacey mu prý kupoval drinky, přestože pití alkoholu je v Massachusetts povoleno až od 21 let. Pak se začal chovat útočně a osahával ho.

Případ podle amerického listu Los Angeles Times nyní zřejmě ztroskotal na důkazech, které měla mít Spaceyho oběť zaznamenané na svém mobilním telefonu. Videa a zprávy ale byly z telefonu vymazány a mladík, kterého měl Spacey sexuálně obtěžovat, odmítl vysvětlit proč.

"Můj klient a jeho rodina ukázali v obtížných podmínkách obrovské množství odvahy," komentoval pro americkou stanici CNN právní zástupce údajné oběti Mitchell Garabedian.

Hercův právník důkazy zpochybnil. Poškozený s odvoláním na pátý dodatek ústavy odmítl před soudem dále vypovídat, zřejmě raději tvrdil, že telefon ztratil. Prokuratura pak obvinění stáhla.

Spacey byl v kampani #MeToo nejdříve často chápán jako oběť. Šlo o první osobnost obviněnou ze sexuálních útoků a obtěžování, která nesplňovala zažité představy o stereotypním agresorovi a zvrhlíkovi. Kevin Spacey měl pověst oblíbeného a oceňovaného herce.

Poprvé přišlo obvinění ze sexuálního napadení v roce 2017. Držitele dvou Oscarů nejprve obvinil jeho o deset let mladší kolega Anthony Rapp, že se ho coby nezletilého pokusil pod vlivem alkoholu před třiceti lety násilným způsobem svést.

Zničená kariéra

Herec na obvinění z napadení mladšího kolegy zareagoval nejprve přiznáním, že je bisexuál, čímž se podle kritiků snažil nevhodně odpoutat pozornost. Anthonymu Rappovi se pak omluvil za "nevhodné chování".

Zlehčování mu ale nijak nepomohlo. Ten samý rok už naplno běžela aféra filmového producenta Harveyho Weinsteina, kterého celý zástup amerických hereček obviňoval z obtěžování, útoků a vydírání. Ukázalo se, že jeden z nejmocnějších mužů amerického filmového průmyslu zneužíval svého mocenského postavení vůči mladým začínajícím herečkám. Ani Spacey aféru neustál. Později se začala objevovat další obvinění, podle kterých se choval velmi podobně.

Měl obtěžovat mladé herce v době, kdy stál v čele londýnského divadla Old Vic. Spacey byl jeho uměleckým ředitelem v letech 2004 až 2015 a během té doby měl podle obvinění obtěžovat nejméně dvacet mužů.

Další vyšetřování

Spaceyho kariéra následně skončila. Společnost Netflix s ním ukončila spolupráci na úspěšném seriálu Dům z karet. Režisér Ridley Scott ho pak dokonce vystříhal z už natočených scén filmu Všechny prachy světa, ve kterém ho uprostřed natáčení nahradil jiným protagonistou.

Herec navíc čelí ještě dalším vyšetřováním. V Londýně se řeší jeho obtěžování herců právě v době, kdy byl šéfem divadla Old Vic. V květnu byl herec údajně u výslechu.

V Los Angeles se zase prošetřuje případ obvinění ze sexuálního obtěžování od maséra, který zůstává v anonymitě.

