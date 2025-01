Rakousko v nejistotě. Vládu sestaví krajně pravicový Kickl, který vzhlíží k Orbánovi

Prezident Rakouska Alexander Van der Bellen v pondělí pověřil sestavením vlády Herberta Kickla, šéfa krajně pravicové Svobodné strany Rakouska (FPÖ). Jeho strana v září vyhrála v parlamentních volbách, hlava státu ale zprvu vítěze obešla. Cesta k vládě se Kicklovi otevřela až po krachu koaličních jednání rezignujícího šéfa lidovců (ÖVP) a kancléře Karla Nehammera se sociálními demokraty (SPÖ).

O víkendu rakouští lidovci ukončili vyjednávání se sociální demokracií, což vedlo k rezignaci Nehammera na obě funkce. "Dlouho a tvrdě jsme vyjednávali, ale shoda v klíčových bodech není možná," prohlásil Nehammer s tím, že vždy nesouhlasil s daněmi z majetku a dědictví.

V podobném duchu se o jednáních vyjadřovali i sociální demokraté, kteří lidovcům pro změnu vyčítali, že rozpočtové schodky z minulých let chtěli vyrovnávat na úkor pracujících a penzistů. Mimo jiné zvýšením věku odchodu do důchodu na 67 let či snížením platů učitelů nebo policistů.

Od jednacího stolu odešlo už v pátek liberální hnutí NEOS. Šanci tak nyní kvůli neschopnosti dohodnout se dostane Kickl, se kterým bezprostředně po vítězných volbách nikdo nechtěl jednat a prezident jej odmítl pověřit sestavením vlády. Svůj krok zdůvodnil tím, že Svobodní nenašli žádného koaličního partnera ochotného nechat Kickla usednout do kancléřského křesla.

V pondělí jej však déle než tři měsíce od voleb po vzájemném více než hodinovém jednání pověřil sestavením vlády. "Tento krok se mi nedělal lehce," řekl Van der Bellen.

Odstupující Nehammer přitom v minulosti označoval Kickla za konspirátora, který představuje bezpečnostní riziko pro Rakousko. Šéf FPÖ je označovaný za euroskeptika a muže přátelského ke Kremlu, jehož politickým vzorem je maďarský premiér Viktor Orbán.

"Během voleb běžně prokládal své projevy nacistickou rétorikou a proti migrantům používal hesla jako 'Pevnost Rakousko' či 'Rakousko na prvním místě'," píše britský list The Guardian. Kickl také kdysi prohlásil, že na příslušníky nacistických jednotek SS nemá být uplatňován princip kolektivní viny.

Za velkou hrozbu považuje islám, nepodporuje Ukrajinu a je pro zrušení sankcí vůči Rusku, které v únoru 2022 Ukrajinu vojensky napadlo. Když předloni mluvil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj k rakouskému parlamentu, poslanci Svobodných opustili sál.

Popularita strany v čele s Kicklem patrně nejvíce vzrostla v období pandemie koronaviru. Tehdejší dění Kickl označil za přehnanou paniku a místo očkování doporučoval pít přípravek pro koně ivermektin.

Nehammera má nyní v čele lidovců dočasně nahradit Christian Stocker, který řekl, že bude ochotný k jednání se Svobodnými přistoupit. I proto se prezident Alexander Van der Bellen rozhodl dát Kicklovi šanci. Navíc Svobodní už ve vládě několikrát byli, vždy jako menší koaliční partner. "Nejde o Herberta Kickla nebo o mě, ale o to, že tato země právě teď potřebuje stabilní vládu," řekl pro média Stocker.

Kicklova Svobodná strana Rakouska vyhrála zářijové volby se ziskem 28,8 procenta hlasů, následovaná lidovci s 26,3 procenta a sociálními demokraty s 21,1 procenta. Do parlamentu se dostalo i NEOS s 9,1 procenta a Zelení s 8,2 procenta.

